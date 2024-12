A Cefalù oggi non è previsto alcun servizio di raccolta porta a porta

La ditta Multiecoplast comunica che Oggi, mercoledì 25 dicembre, e giovedì 26 dicembre 2024, essendo festivi, non è previsto alcun servizio di raccolta porta a porta, ma sono comunque aperte le postazioni fisse con operatore, per il conferimento dei rifiuti differenziati, come di seguito dettagliato:

Via del III Millennio

7:00 – 13:00; 16:00 – 19:00.

Piazza Colombo

7:00 – 13:00

Centro Comunale di Raccolta (CCR) in C/da Caldura

8:00 -12:00.

Si ricorda che è severamente vietato abbandonare sacchetti con rifiuti nelle strade.

Auguri di Buone Feste