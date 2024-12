Cefalù: divieto temporaneo di botti e fuochi d’artificio per Capodanno. Misure straordinarie per la sicurezza

Sicurezza e tutela: stop ai botti di Capodanno e misure di sicurezza in Piazza Duomo.

Il Comune di Cefalù ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale dalle ore 08:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 1° gennaio 2025. La decisione è stata presa dal Sindaco Daniele Salvatore Tumminello, con l’obiettivo di prevenire incidenti e proteggere cittadini, animali e patrimonio pubblico durante le festività.

I rischi legati ai botti

L’ordinanza sottolinea i pericoli derivanti dall’uso indiscriminato di petardi e fuochi d’artificio. Anche i prodotti legalmente in commercio rappresentano un rischio per la sicurezza, con la possibilità di causare danni fisici rilevanti a chi li maneggia o a persone vicine. Inoltre, gli animali domestici e la fauna selvatica possono subire gravi conseguenze: il rumore dei botti provoca spavento, disorientamento e persino smarrimenti o incidenti. Infine, si evidenzia il rischio di incendi e danni alle cose, soprattutto ai veicoli in sosta.

Un’azione preventiva per la comunità

L’amministrazione comunale ha ribadito l’importanza di promuovere una cultura della sicurezza, limitando i rumori molesti e prevenendo potenziali danni. L’ordinanza mira a tutelare la qualità urbana, l’incolumità pubblica e il benessere collettivo, evitando situazioni pericolose o di degrado.

Le disposizioni dell’ordinanza

Il provvedimento prevede:

Divieto totale di scoppio di petardi e botti in luoghi pubblici o privati con potenziale impatto su spazi pubblici. Vietato l’uso senza licenza di fuochi pirotecnici non in libera vendita in spazi privati. Obbligo di rispettare le istruzioni per l’utilizzo dei fuochi in libera vendita, pena sanzioni.

Le violazioni saranno punite con multe da 500 a 5000 euro. Nei casi più gravi, l’autorità giudiziaria sarà coinvolta.

Diffusione e controlli rigorosi

L’ordinanza sarà resa pubblica tramite affissioni, pubblicazione online e comunicati stampa. Le forze dell’ordine, tra cui Polizia Municipale, Carabinieri e Vigili del Fuoco, saranno incaricate di garantire il rispetto delle disposizioni.

Un Capodanno sicuro e responsabile

Con questo provvedimento, il Comune di Cefalù invita tutti i cittadini a celebrare l’arrivo del nuovo anno con consapevolezza, evitando pratiche pericolose e rispettando le regole per il bene della comunità e dell’ambiente.



SI DISPONE INOLTRE

1. Dalle ore 21.00 del 28-29-30-31 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025 fino alle ore 03.00 del giorno immediatamente successivo a ciascuno di quelli sopra indicati , agli esercizi commerciali ed esercizi pubblici di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ricadenti entro il perimetro di Piazza Duomo, il divieto di vendita per asporto, sia in forma fissa, sia in forma ambulante, di bevande di vario genere in contenitori di vetro e/o metallo;

2. Il divieto di introduzione, all’interno dell’aria di Piazza Duomo, appositamente delimitata per lo stazionamento del pubblico, di oggetti in vetro e/o metallo e corpi contundenti potenzialmente atti a produrre lesioni, nonché di materiale esplosivo (petardi, mortaretti, fuochi pirotecnici e similari) in occasione delle manifestazioni “MAGICO NATALE A CEFALU’ 2024” dei giorni 28-19-30-31 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025;