Alcuni appuntamenti per il Magico Natale a Cefalù che vedono coinvolti tanti Musicisti e Artisti locali.

Si comincia questa sera,

Evento a cura della Banda Musicale “Vincenzo Maria Pintorno” di Cefalù

Nel Teatro Comunale Salvatore Cicero

Il Centro di Cultura “Polis Kephaloidion” e la Banda Musicale “Vincenzo Maria Pintorno” di Cefalù, sono lieti di invitarvi al CONCERTO DI SANTO STEFANO, che si terrà giorno 26 Dicembre 2024 alle ore 18:30, presso il Teatro Comunale Salvatore Cicero di Cefalù (PA).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Magico Natale a Cefalù 2024

Venerdì 27 dicembre

Concerto di Natale del Trio EOS (Valentina Di Franco voce, Rosario Guzzetta clarinetto e Annarita Di Chiara pianoforte)

Teatro comunale Cicero, ore 18:30

Ingresso libero



Ricordiamo sempre le cinque serate di MAGICO NATALE A CEFALÙ in piazza Duomo, all’insegna della musica d’autore e del divertimento:

Sabato 28 dicembre ALBERTO URSO

Domenica 29 dicembre ALTER ECHO Quartet

Lunedì 30 dicembre NERI PER CASO

Martedì 31 dicembre Kalavria – BIG REUNION

Mercoledì 1 gennaio PALERMO SPIRITUAL ENSEMBLE