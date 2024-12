Fermi i campionati che vedono impegnate le squadre di Cefalù. Un bilancio di fine anno.

Bilancio Sportivo di Fine Anno: Calcio, Basket e Volley si Fermano per le Festività Natalizie

Con la pausa natalizia, i campionati di Eccellenza Calcio, Serie D Femminile di Volley e Divisione Regionale 1 di Basket offrono un’occasione ideale per fare un bilancio della stagione finora. Tra successi e difficoltà, le squadre hanno dato vita a sfide emozionanti che meritano un’analisi dettagliata.

Calcio Eccellenza: Dominio e Crisi in Classifica

L’Athletic Club Palermo guida la classifica con 37 punti, mostrando un dominio incontrastato grazie a 11 vittorie e nessuna sconfitta. Seguono il Città di Gela, stabile con 33 punti, e l’Unitas Sciacca Calcio, terzo con 29 punti, che sta mantenendo una buona costanza di rendimento.

In fondo alla classifica, la situazione è critica per il Lascari-Cefalù, che con soli 5 punti e una differenza reti di -27, paga le difficoltà di un campionato complesso. Serve un cambio di rotta deciso per evitare una che la classifica complichi ancor più gli sforzi fatti per agganciare la zona tranquilla.

Le squadre centrali, come Don Carlo Lauri Misilmeri (26 punti) e San Giorgio Piana (24 punti), navigano in acque tranquille ma devono lottare per non perdere contatto con i vertici.

Analisi:

Athletic Club Palermo e Città di Gela dimostrano una superiorità tecnica evidente.

dimostrano una superiorità tecnica evidente. Lascari-Cefalù è il fanalino di coda, penalizzato da una difesa troppo fragile e un attacco poco incisivo.

Basket Divisione Regionale 1: Cefalù Basket e Zannella al Contrasto

La Serie D1 di Basket vede il Basket Cefalù 1972 A.S.D. primeggiare, condividendo la vetta con la Pol. Dil. Virtus Trapani (entrambe con 14 punti). La differenza punti a favore di Cefalù (701 contro 607 subiti) sottolinea la forza del team. Seguono i Ribera Knights e Pallacanestro Barcellona, entrambi con 10 punti.

Zannella Basket, invece, si trova in difficoltà, posizionandosi al quinto posto con 6 punti. La squadra alterna buone prestazioni a cali di concentrazione, perdendo terreno rispetto ai vertici.

Analisi:

Il Basket Cefalù si conferma una delle squadre più solide del campionato.

si conferma una delle squadre più solide del campionato. Lo Zannella Basket necessita di maggiore continuità per risalire la classifica.

Volley Serie D Femminile: Tra Successi e Delusioni

La Mediterranea Serramenti Aragona domina il girone con 26 punti e un record immacolato di 9 vittorie su 9. Seguono Pomaralva (22 punti) e Palermo Mondello Volley (20 punti), entrambi in grande forma.

La Jingle Kepha 2.0 si trova quartultima con soli 7 punti, penalizzata da 6 sconfitte e un rendimento complessivamente non positivo. Nonostante ciò, la squadra mostra sprazzi di qualità che potrebbero trasformarsi in punti preziosi nel girone di ritorno. La lotta sarà con le tre squadre che inseguono.

Analisi:

La Mediterranea Serramenti Aragona conferma una leadership netta, imbattuta e difficilmente raggiungibile.

La Jingle Kepha 2.0, pur in difficoltà, ha margini di miglioramento evidenti. .

Considerazioni Finali e Prospettive

Il bilancio complessivo evidenzia un quadro di luci e ombre per le squadre locali. Da un lato, spiccano realtà dominanti come l’Athletic Club Palermo e il Basket Cefalù, che possono puntare a traguardi ambiziosi. Dall’altro, team come il Lascari-Cefalù e la Jingle Kepha 2.0 devono sfruttare la pausa natalizia per riorganizzarsi e trovare soluzioni.

Con l’arrivo del nuovo anno, sarà cruciale osservare come le squadre sapranno gestire la ripresa e affrontare le sfide rimanenti, inseguendo obiettivi che spaziano dalla promozione alla salvezza.