Dove mangiare a Cefalù il 31 Dicembre e l’1 Gennaio: ecco il menu di Capodanno

Cefalù, una delle perle della Sicilia, si prepara ad accogliere il nuovo anno con proposte culinarie d’eccezione. Tra panorami mozzafiato, tradizioni locali e un’atmosfera calorosa, questa cittadina è il luogo ideale per trascorrere un Capodanno indimenticabile. Per chi desidera celebrare il 31 Dicembre e l’1 Gennaio con stile, il Baglio del Falco rappresenta una delle migliori scelte gastronomiche, grazie ai suoi menù studiati per offrire un’esperienza unica.

Capodanno 2025 al Baglio del Falco: il cenone esclusivo

La notte di San Silvestro al Baglio del Falco è un’esperienza imperdibile per chi ama la buona cucina e vuole salutare il nuovo anno in grande stile. Il menù del cenone di Capodanno celebra i sapori autentici del territorio, arricchiti da un tocco di eleganza.

Entrée

Il cenone inizia con un raffinato mix di prelibatezze:

Ostriche

Caviale

Scampo al naturale

Un’introduzione che esalta la qualità degli ingredienti e la freschezza dei prodotti del mare.

Antipasti

Gli antipasti sono un trionfo di sapori e colori:

Gambero in tempura con salsa homemade

Verdure saltate e seppie con maionese al limone

Capesante agli agrumi

Carpaccio di polpo con pomodoro bruschetta e spuma di burrata

Ogni piatto è un piccolo capolavoro che combina ingredienti freschi con tecniche di alta cucina.

Primi piatti

Il primo piatto è una vera delizia per il palato:

Raviolone dello chef al tartufo

Una preparazione che celebra la raffinatezza del tartufo, perfetta per un’occasione speciale come il Capodanno.

Secondi piatti

I secondi piatti sono una celebrazione del mare, con proposte che conquisteranno anche i palati più esigenti:

Ricciola alla griglia

Gamberoni arrosto

Totano scottato con purea allo zafferano

Ogni portata è pensata per esaltare i sapori autentici del pesce fresco, con presentazioni curate nei minimi dettagli.

Dessert

Il dolce chiude la serata con una nota di dolcezza:

Panettone artigianale con scaglie di cocco e crema al mascarpone

Un dessert che unisce tradizione e innovazione, perfettamente in linea con l’atmosfera festosa della notte di San Silvestro.

Prezzo

Il cenone di Capodanno è proposto a 90€ a persona, inclusi coperto, acqua e vino. Un prezzo che riflette la qualità e l’esclusività dell’offerta.

Pranzo dell’1 Gennaio 2025

Per iniziare il nuovo anno con gusto, il Baglio del Falco sarà aperto a pranzo con un menù alla carta, offrendo la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di piatti preparati con ingredienti freschi e di stagione. Questa opzione è perfetta per chi desidera trascorrere una giornata rilassante, gustando le specialità siciliane in una location accogliente.

Perché scegliere il Baglio del Falco a Cefalù

Il Baglio del Falco è sinonimo di qualità e cura nei dettagli. Non è solo un ristorante, ma un luogo dove la cucina siciliana si unisce a un’esperienza di convivialità e relax. Durante il Capodanno, il ristorante offre un’atmosfera calda e accogliente, ideale per celebrare momenti speciali con amici e familiari.

Tra i punti di forza del Baglio del Falco spiccano:

Cura nella selezione degli ingredienti , sempre freschi e di alta qualità.

, sempre freschi e di alta qualità. Creatività dello chef , che reinterpreta i sapori tradizionali in chiave moderna.

, che reinterpreta i sapori tradizionali in chiave moderna. Location immersa nella natura, perfetta per chi cerca un’esperienza autentica.

Che si tratti del cenone del 31 Dicembre o del pranzo dell’1 Gennaio, il Baglio del Falco rappresenta una scelta eccellente per vivere momenti indimenticabili.

Prenota subito la tua esperienza

Per assicurarti un posto al tavolo o per richiedere maggiori informazioni, contatta il Baglio del Falco il prima possibile. Durante le festività, la forte richiesta rende indispensabile la prenotazione anticipata.

Telefono: 0921.420820 | 320.7915018 | 371.1649173

Non perdere l’occasione di vivere un Capodanno indimenticabile a Cefalù, accompagnato dai sapori unici del Baglio del Falco. Prenota ora e preparati a un’esperienza gastronomica che lascerà il segno.