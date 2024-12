Cenone di San Silvestro a Cefalù: ecco il menu da asporto ad un prezzo imbattibile

Il Capodanno è il momento perfetto per celebrare con stile e gusto, e il Baglio del Falco ti offre diverse opzioni per rendere questa occasione indimenticabile. Che tu preferisca trascorrere la serata comodamente a casa o festeggiare in una location raffinata, troverai la proposta che fa per te.

Scopri il menù da asporto, il cenone in sala del 31 Dicembre e il pranzo alla carta del 1 Gennaio, tre esperienze diverse ma accomunate dalla qualità eccellente e dai sapori autentici della tradizione siciliana.

Menù da Asporto Capodanno 2025: I Sapori del Baglio del Falco a Casa Tua

Per chi desidera godersi una cena di alta qualità senza dover cucinare, il menù da asporto del Baglio del Falco è la soluzione ideale. Un menù completo al prezzo di 30€ a persona, che include:

Antipasti

Insalata di mare

Arancinette di pesce

Salmone affumicato

Primo Piatto

Lasagna dello Chef

Secondo Piatto

Pesce spada

Patate al forno

Un’opzione pratica e raffinata per celebrare l’arrivo del nuovo anno con gusto e senza stress.

Cenone del 31 Dicembre: Una Serata Indimenticabile in Sala

Per chi preferisce vivere l’atmosfera unica del 31 Dicembre fuori casa, il Baglio del Falco propone un cenone esclusivo, pensato per conquistare anche i palati più esigenti.

Entrée

Ostriche

Caviale

Scampo al naturale

Antipasti

Gambero in tempura con salsa homemade

Verdure saltate e seppie con maionese al limone

Capesante agli agrumi

Carpaccio di polpo con pomodoro bruschetta e spuma di burrata

Primo Piatto

Raviolone dello Chef al tartufo, un piatto elegante e irresistibile.

Secondi Piatti

Ricciola alla griglia

Gamberoni arrosto

Totano scottato con purea allo zafferano

Dessert

Panettone artigianale con scaglie di cocco e crema al mascarpone

Prezzo: 90€ a persona (inclusi coperto, acqua e vino).

Festeggia in una location immersa nella natura, con un servizio impeccabile e una cucina che celebra i sapori siciliani in chiave moderna.

Pranzo dell’1 Gennaio 2025: Inizia l’Anno con Gusto

Dopo una notte di festeggiamenti, il Baglio del Falco ti accoglie per un pranzo dell’1 Gennaio che combina relax e ottima cucina.

Menù alla Carta

Sarà possibile scegliere tra una vasta selezione di piatti preparati con ingredienti freschi e di stagione. Dagli antipasti ai dessert, ogni portata è pensata per esaltare i sapori del territorio e regalarti un’esperienza gastronomica unica.

L’opzione alla carta è perfetta per chi desidera trascorrere una giornata tranquilla, degustando piatti raffinati in un’atmosfera accogliente e familiare.

Perché Scegliere il Baglio del Falco per Capodanno

Che si tratti del menù da asporto, del cenone del 31 Dicembre o del pranzo dell’1 Gennaio, il Baglio del Falco si distingue per:

Cura nella selezione degli ingredienti: freschi, di qualità e stagionali.

Creatività dello chef: una perfetta combinazione tra tradizione e innovazione.

Location immersa nella natura: ideale per celebrare momenti speciali con amici e familiari.

Servizio attento e cordiale: per farti sentire coccolato in ogni dettaglio.

Come Prenotare

Prenotare il tuo posto in sala o il menù da asporto è semplice:

Per il Menù da Asporto: Contatti: Telefono: 0921.420820 WhatsApp: 320.7915018 o 371.1649173

Scadenza prenotazioni: assicurati di chiamare in tempo per riservare il tuo ordine. Per il Cenone o il Pranzo in Sala: Prenotazione obbligatoria: chiamare ai numeri sopra indicati per assicurarti un posto.

chiamare ai numeri sopra indicati per assicurarti un posto. Posti limitati: non aspettare troppo, le richieste sono già numerose.

Non Perdere l’Occasione di un Capodanno Perfetto

Il Baglio del Falco ti aspetta per festeggiare il Capodanno in grande stile, con proposte che uniscono sapori autentici e alta qualità.

Che tu scelga il menù da asporto, il cenone esclusivo o il pranzo rilassante dell’1 Gennaio, avrai la certezza di vivere un’esperienza gastronomica unica e indimenticabile.

📞 Prenota subito il tuo Capodanno:

0921.420820

320.7915018 | 371.1649173

Prepara le tue papille gustative a un viaggio nei sapori della tradizione siciliana, reinterpretati con la maestria del Baglio del Falco!