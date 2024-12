Una serata di grande musica a Cefalù: Alberto Urso in concerto

Una serata magica a Cefalù: Alberto Urso in concerto

Questa sera, la splendida cornice di Piazza Duomo a Cefalù si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per accogliere Alberto Urso, il giovane talento siciliano che ha conquistato le platee internazionali. L’appuntamento, previsto per le 21:30, promette emozioni indimenticabili per tutti gli amanti della musica.

Il giovane prodigio di Messina

Nato a Messina il 23 luglio 1997, Alberto Urso è molto più di un cantante lirico. Polistrumentista e compositore, ha alle spalle un percorso straordinario, che lo ha portato a esibirsi nei teatri di Hollywood, Londra e New York. Con la sua voce potente e la capacità di interpretare generi diversi, è diventato una delle figure più apprezzate della scena musicale contemporanea.

Dal conservatorio al successo mondiale

Formatosi nei conservatori di Messina e Matera, Urso ha affinato il suo talento sotto la guida di maestri di fama come Francesco Zingariello e Daria Masiero. La svolta è arrivata nel 2019 con la vittoria ad “Amici di Maria De Filippi”, trampolino di lancio per una carriera ricca di successi e riconoscimenti.

Trionfi e collaborazioni internazionali

Dopo il trionfo televisivo, il debutto discografico con l’album “Solo” ha ottenuto il disco d’oro, segnando l’inizio di una lunga serie di traguardi. Tra i momenti più significativi, la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020 con il brano “Il sole ad est” e la collaborazione con artisti di fama mondiale come Katherine Jenkins e il gruppo canadese “The Tenors”.

Un artista poliedrico

Non solo musica: Alberto Urso ha dimostrato il suo talento anche come autore televisivo, partecipando a programmi di successo come “Tu Si Que Vales”. La sua versatilità lo ha portato a calcare i palcoscenici più prestigiosi, collaborando con artisti di fama internazionale e portando la sua arte in contesti unici, come le esibizioni per Disney World.

Un futuro luminoso

Con il lancio della sua etichetta discografica, Urso Label, e la recente pubblicazione del singolo “Mille Domande”, l’artista continua a sperimentare, unendo le radici liriche a sonorità moderne. Il 2024 si preannuncia ricco di impegni, tra nuovi progetti musicali e tournée internazionali.

Appuntamento a Cefalù

Il concerto di stasera sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo una delle voci più straordinarie del panorama musicale italiano. Piazza Duomo, con la sua atmosfera suggestiva, si prepara ad accogliere Alberto Urso per una serata all’insegna della grande musica e delle emozioni senza tempo.