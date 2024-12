Aci Sport rende noti i calendari dei vari campionati Rally. La Targa Florio l’11 Maggio

La Giunta Sportiva dell’ACI ha definito i calendari per la stagione 2025 del rallismo italiano. Frutto del lavoro della Commissione Rally ACI Sport e degli organizzatori delle gare titolate, il programma include eventi per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), il Trofeo Italiano Rally (TIR) e la Coppa Rally di Zona (CRZ), con la prestigiosa Finale Nazionale di Coppa Italia Rally. Complessivamente, la stagione offrirà circa 100 competizioni, tra gare titolate e non. Qui riportiamo in particolare le gare siciliane.

Ciascuna data indica la domenica di riferimento per il fine settimana di gara.

Il Rally dei Laghi nel fine settimana del 2 marzo apre la stagione per le serie ACI Sporte. Epilogo siciliano

Anche nel 2025, il Rally dei Laghi inaugurerà la stagione nel weekend del 2 marzo, mentre il gran finale sarà affidato al Rally Tirreno-Messina, che si terrà nel fine settimana del 16 novembre come nuova Finale di Coppa. Una modifica significativa riguarda il Trofeo Italiano Rally, che vedrà l’ingresso del Rally della Lanterna, programmato per il 15 giugno, al posto del Rallye San Martino di Castrozza.

Il CIAR Sparco: Tradizione e Novità

Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025 prevede sette round distribuiti da marzo a ottobre, con una pausa estiva in agosto. La stagione si aprirà il 23 marzo con il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio e si concluderà il 19 ottobre con il Rallye Sanremo, una delle tre gare a coefficiente 1.5, insieme alla Targa Florio (11 maggio) e al Rally di Roma Capitale (6 luglio). Completano il calendario gli eventi del Piemonte (13 aprile), Due Valli (1 giugno) e il nuovo Rally del Lazio (14 settembre).

Per la categoria CIAR Junior, sono previste sei gare: quattro su asfalto (Piemonte, Targa, Lazio e Sanremo) e due su terra nel contesto del Campionato Italiano Rally Terra (Foligno e San Marino).

Calendario CIAR Sparco 2025 (ciascuna data indica la domenica di riferimento per il fine settimana di gara)

23 marzo: Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

13 aprile: Rally Regione Piemonte (CIAR Junior)

11 maggio: Targa Florio Rally (coeff. 1.5) (CIAR Junior)

1 giugno: Rally Due Valli

6 luglio: Rally Roma Capitale (coeff. 1.5)

14 settembre: Rally del Lazio (CIAR Junior)

19 ottobre: Rallye Sanremo (coeff. 1.5) (CIAR Junior)

Finale Nazionale e Coppa Rally di Zona: Grande Focus sulla Sicilia

La Sicilia sarà protagonista anche nel 2025 con numerose tappe rilevanti. Per la Finale Nazionale di Coppa Italia Rally, il 22° Rally Tirreno-Messina, in programma il 16 novembre, rappresenterà un epilogo spettacolare per la stagione.

Nella Coppa Rally di Zona (CRZ), la 9ª Zona offre un calendario ricco di appuntamenti (ciascuna data indica la domenica di riferimento per il fine settimana di gara):

6 aprile: Rally Valle del Sosio

11 maggio: Targa Florio (coeff. 1.5)

1 giugno: Rally dei Nebrodi

29 giugno: Rally di Caltanissetta

21 settembre: Tindari Rally

19 ottobre: Rally di Taormina

Uno Sguardo al Futuro del Rallismo Italiano



Pubblicati e disponibili i calendari per la stagione sportiva 2025 delle Auto Storiche. I motori delle vetture storiche romberanno il prossimo anno nel grande rally tricolore in 8 appuntamenti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) e 5 del Campionato Italiano Rally Terra Auto Storiche (CIRTS). Tra questi la Targa Florio. Con una varietà di competizioni e una forte presenza nelle regioni insulari, la stagione 2025 promette spettacolo e sfide mozzafiato. Le date sono fissate, le aspettative sono alte e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire chi conquisterà i titoli tricolori.