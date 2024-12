Madonie ed Etna: un primo Weekend intenso per il Soccorso Alpino Siciliano. I consigli

Folla e interventi a Piano Battaglia

Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno richiamato centinaia di appassionati a Piano Battaglia, nel cuore delle Madonie. La stazione sciistica, finalmente operativa, ha registrato il tutto esaurito durante il weekend, segnando l’inizio della stagione invernale. Un’intensa attività ha caratterizzato il lavoro delle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Servizio Regionale Sicilia, impegnate in ben cinque interventi.

Grazie alla convenzione con la Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo, il Soccorso Alpino è stato presente sul territorio per garantire assistenza e sicurezza durante i fine settimana innevati. Il supporto è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con la guardia medica dell’Asp di Palermo e il servizio 118, offrendo un sistema di soccorso tempestivo ed efficace.

Emergenze sui Crateri Silvestri dell’Etna

Sul versante sud dell’Etna, le squadre del CNSAS hanno affrontato tre interventi di soccorso tra sabato e domenica, nella zona dei Crateri Silvestri superiori. Gli incidenti sono stati causati principalmente dall’utilizzo delle famigerate “padelle” in plastica, un’attrezzatura improvvisata e pericolosa spesso utilizzata per scivolare sulla neve.

Raccomandazioni per una montagna sicura

Con l’arrivo delle prime nevicate e la riapertura delle stazioni sciistiche, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ricorda i rischi legati alla montagna invernale. Per godere delle bellezze naturali in totale sicurezza, è fondamentale seguire alcune raccomandazioni:

Preparare lo zaino con attenzione : Non dimenticate una lampada frontale con batterie di riserva, un telefono carico e una powerbank.

: Non dimenticate una lampada frontale con batterie di riserva, un telefono carico e una powerbank. Vestirsi adeguatamente : Utilizzate abbigliamento termico, protezione dal vento e calzature rigide con suole in buone condizioni. Evitate i doposci.

: Utilizzate abbigliamento termico, protezione dal vento e calzature rigide con suole in buone condizioni. Evitate i doposci. Portare cibo e bevande energetiche : Preferite acqua e bevande calde, evitando gli alcolici.

: Preferite acqua e bevande calde, evitando gli alcolici. Pianificare con cura l’itinerario : Ricordate che le giornate invernali sono brevi; scegliete percorsi conosciuti e adatti alle condizioni ambientali.

: Ricordate che le giornate invernali sono brevi; scegliete percorsi conosciuti e adatti alle condizioni ambientali. Consultare i bollettini meteo: Prima di partire, verificate le previsioni e rimandate l’escursione in caso di maltempo.

Strumenti essenziali e numeri utili

Per affrontare aree ghiacciate, è indispensabile l’uso di ramponi anziché catenelle, e in caso di emergenza è possibile contattare il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico tramite il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando la necessità di soccorso in ambiente montano.

Infine, il CNSAS invita tutti a installare l’app gratuita GeoResQ, uno strumento indispensabile per la sicurezza in montagna. Scaricala su georesq.it e affronta le tue escursioni con maggiore tranquillità.

La montagna è un luogo di meraviglia, ma la prudenza deve sempre accompagnare l’avventura.

4o