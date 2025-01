Cefalù: approvato il Bilancio di previsione 2025/2027. Non ci saranno aumenti della Tari

Cefalù: Approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027

Un traguardo amministrativo di rilievo

Il Consiglio Comunale di Cefalù, con il sostegno della maggioranza guidata dal Sindaco Rosario Tumminello, ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027. L’approvazione, avvenuta entro il 31 dicembre, rappresenta un importante risultato amministrativo, garantendo il rispetto delle norme contabili ed evitando l’esercizio provvisorio. Questo significa che il documento finanziario sarà immediatamente operativo.

Un Comune solido ed efficiente

Dall’analisi del bilancio emerge il ritratto di un Comune economicamente stabile, che negli anni ha rafforzato la propria efficienza gestionale. I miglioramenti delle entrate sono legati in particolare alla crescita turistica di Cefalù, con risorse provenienti dall’imposta di soggiorno, dai biglietti d’ingresso alla Rocca e al complesso Sibac, oltre che dai parcheggi cittadini.

Nessun aumento di tasse, priorità al sociale

Il bilancio non prevede aumenti delle aliquote, mantenendo inalterata la TARI e concentrando gli investimenti su settori chiave come il sociale, la sicurezza, le opere pubbliche e la cultura. I servizi alla cittadinanza restano una priorità, mentre nuovi progetti saranno finanziati grazie ai programmi europei, nazionali e regionali.

Un segnale di fiducia e operatività

L’approvazione del Bilancio di Previsione è la prova concreta della solidità dell’operato dell’Amministrazione Tumminello. Questo strumento finanziario consentirà agli uffici comunali di operare con piena efficienza, garantendo una gestione amministrativa fluida e orientata alla crescita del territorio.

Obiettivi futuri e riconoscimenti

Il Sindaco Tumminello ha sottolineato l’importanza del Bilancio come punto di partenza per i prossimi anni, in cui si lavorerà alla realizzazione di opere pubbliche e al miglioramento del benessere collettivo. Il primo cittadino ha espresso gratitudine alla maggioranza consiliare per la fiducia dimostrata e ha lodato il lavoro degli uffici comunali, con un ringraziamento speciale al settore Ragioneria diretto da Gianfilippo Marino.