Tusa guarda al 2025 con un Bilancio solido: approvati progetti per il futuro del territorio

Nel corso della seduta consiliare del 30 dicembre 2024, il Consiglio comunale di Tusa ha approvato, su proposta del gruppo consiliare “Siamo Tusa”, il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio preventivo pluriennale 2025-2027. Una mossa che, alla vigilia del nuovo anno, imprime una decisa direzione di marcia al Comune e promette di realizzare un insieme di opere e interventi fondamentali per la comunità. L’obiettivo dichiarato è dare immediata operatività ai progetti già in cantiere e a quelli futuri, in modo da poter cogliere eventuali opportunità di finanziamento a livello europeo, nazionale e regionale.

Un documento cruciale per lo sviluppo e i servizi ai cittadini

Questo Bilancio, definito dall’Amministrazione come “solido” e basato sui punti cardine del programma elettorale, funge da ponte tra il presente e l’avvenire di Tusa. Da un lato, conferma la volontà di potenziare i servizi alla popolazione, come gli impianti sportivi e i progetti rivolti al sociale; dall’altro, sottolinea la necessità di dotare il Comune di un “parco progetti” in grado di intercettare i bandi più vari. Risalta, in particolare, il focus su opere che spaziano dal consolidamento di costoni rocciosi alla realizzazione di locali polivalenti, dal miglioramento sismico della sede comunale alla promozione del sito archeologico di Alesa.

A rafforzare il valore di questa manovra, l’Amministrazione ricorda anche la cultura del “buon governo” delle risorse, tipica di Tusa. Il fatto di giungere a fine dicembre con un Bilancio già pronto per l’anno successivo consente di liberare, fin dal 1° gennaio, i fondi stanziati, accelerando la realizzazione degli interventi. Una strategia che, nelle intenzioni di sindaco, giunta e consiglieri, punta a fare di Tusa non solo una realtà attenta al proprio patrimonio, ma anche un centro turistico e culturale di riferimento nel prossimo futuro.

Nel dettaglio, i consiglieri sostenitori di questo Bilancio evidenziano come, tra gli investimenti più attesi, figurino:

Infrastrutture sportive: il Comune intende potenziare il campo di calcio e realizzare nuove strutture, per incentivare la pratica sportiva e offrire spazi di aggregazione giovanile. Cimitero e opere pubbliche: la manutenzione e l’ampliamento delle aree cimiteriali rispondono a un’esigenza sia pratica sia di decoro, mentre il rifacimento di strade e sottoservizi punta a garantire una migliore vivibilità del centro storico. Aumento risorse per cultura e turismo: nel programma di lavoro trova spazio un incremento dei fondi destinati alle attività culturali, ricreative e, soprattutto, alle iniziative che valorizzano il patrimonio archeologico di Alesa. Sostegno al tessuto economico e sociale: si conferma la volontà di offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà e alle attività imprenditoriali, grazie a bandi e progetti di inclusione che possano rilanciare l’economia locale.

La manovra finanziaria testimonia lo slancio di Tusa nel proiettarsi verso il 2025 e oltre, facendo leva su competenze amministrative sempre più specializzate, pronte a misurarsi con bandi e piani di sviluppo europei. Il sindaco e la giunta garantiscono la massima attenzione, sottolineando come l’aver chiuso il Bilancio entro dicembre costituisca già di per sé una premessa positiva per l’avvio dei progetti.

Alla luce di quanto emergere dal Bilancio 2025-2027, Tusa sembra pronta a un futuro di crescita e di rilancio. Se tutti gli impegni presi saranno rispettati, i lavori previsti — dal Teatro di Alesa al miglioramento della sede comunale — potranno davvero contribuire al benessere collettivo e rafforzare l’attrattività turistica del territorio. E, più in generale, la comunità tusana potrà proseguire quel “viaggio insieme” di cui l’Amministrazione si fa portavoce, puntando a una Tusa sempre più bella, solida e inclusiva.