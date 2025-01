Cefalù saluta il Natale: ecco gli ultimi eventi del Magico Natale 2023

Un programma ricco per concludere le festività

Con l’avvicinarsi dell’Epifania, Cefalù si prepara a chiudere in bellezza il cartellone di eventi del “Magico Natale”. Un susseguirsi di spettacoli e concerti attende cittadini e visitatori fino al 6 gennaio, giorno della tradizionale sfilata dei Re Magi.

2 gennaio: arte e musica nel cuore di Cefalù

Il nuovo anno inizia all’insegna dell’arte e della musica. Alle 18:00 il centro storico si animerà con uno spettacolo di arte di strada, perfetto per grandi e piccini. Poco dopo, alle 18:30, il Teatro comunale Cicero ospiterà il “Concerto Wind Quartet”, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica da camera.

3 gennaio: tributo a Morricone e Piovani

La magia delle colonne sonore cinematografiche invade Cefalù. Alle 18:30, sempre al Teatro comunale Cicero, Liana D’Angelo e Giuseppe Testa daranno vita a un concerto dedicato alle indimenticabili musiche di Ennio Morricone e Nicola Piovani.

4 gennaio: un gran concerto sinfonico per il nuovo anno

Il 2024 viene accolto con una serata speciale dal titolo “Buon Anno in Musica…Gran Concerto Sinfonico”. L’evento, curato dall’Associazione Città di Cefalù, si terrà alle 18:30 presso il Teatro comunale Cicero e promette di emozionare il pubblico con un repertorio di grande impatto.

5 gennaio: le epiche melodie del cinema

La serata del 5 gennaio è dedicata alle grandi colonne sonore con “EPIC MELODIES”. Protagonisti saranno il soprano Debora Marguglio e una piccola ensemble strumentale, che si esibiranno alle 18:30 al Teatro comunale Cicero, trasportando il pubblico nel mondo delle musiche da film.

6 gennaio: l’arrivo dei Re Magi conclude il Natale

La tradizionale sfilata dei Re Magi chiuderà il ciclo di eventi natalizi. Alle 18:00, i Magi a cavallo, organizzati dall’Associazione Cavalieri della Valdemone di Pollina, partiranno da Largo Di Giorgio per un corteo suggestivo che attraverserà il centro storico.

Un finale che celebra tradizione e cultura

Con questi eventi, Cefalù si conferma protagonista delle festività natalizie, unendo tradizione, musica e spettacolo per regalare emozioni a tutta la comunità. Un appuntamento da non perdere per concludere il Natale con stile.