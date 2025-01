A Cefalù questa sera una serata magica con la musica di Morricone e Piovani

Venerdì 3 gennaio 2025, il Teatro Cicero di Cefalù ospiterà un evento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica. Alle ore 18:30 andrà in scena il concerto “Morricone e Piovani: Movies and Songs”, un omaggio alle straordinarie melodie dei celebri compositori Ennio Morricone e Nicola Piovani.

Protagonisti della serata saranno i due noti Maestri: Liana D’Angelo, al pianoforte, e Giuseppe Testa, al clarinetto. La loro esibizione offrirà un viaggio musicale tra emozioni, immagini e parole, reinterpretando alcuni dei brani più iconici delle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema.

L’atmosfera intima del Teatro Cicero, unita alla magia delle musiche dei due Maestri, promette di regalare una serata ricca di suggestioni e di arte allo stato puro.

Non mancate a questo appuntamento speciale, che celebra la bellezza della musica italiana e il suo straordinario legame con il grande schermo.

Dettagli dell’evento:

Venerdì 3 gennaio 2025

Ore 18:30

Teatro Cicero, Cefalù

Ingresso Libero fino ad esaurimento posti.

Vi aspettiamo per vivere insieme un’esperienza musicale indimenticabile!