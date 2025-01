Termini Imerese, il Sindaco Maria Terranova Azzera la Giunta: “Fidatevi di Me”

Un Appello di Trasparenza e Sincerità

Maria Terranova, sindaco di Termini Imerese, si rivolge ai suoi cittadini con un messaggio chiaro e carico di responsabilità: la giunta comunale è stata azzerata. “Ho sempre interpretato il mio ruolo con la massima responsabilità e dedizione”, ha dichiarato Terranova, spiegando che la decisione, sebbene sofferta, è necessaria per affrontare nuove sfide e rilanciare l’azione amministrativa della città.

I Successi di una Squadra Straordinaria

Negli ultimi anni, la città ha visto risultati importanti, frutto dell’impegno di una squadra che ha operato con dedizione. Risanamento economico, progetti innovativi, ingenti finanziamenti e nuove opere pubbliche hanno trasformato Termini Imerese, portandola a vivere un periodo di progresso senza precedenti. “Abbiamo dato tutto quello che potevamo”, ha affermato il sindaco, sottolineando i traguardi raggiunti.

Le Difficoltà che Hanno Cambiato il Corso

Tuttavia, il percorso non è stato privo di ostacoli. Il sindaco ha evidenziato le difficoltà causate da alcune assenze tra i consiglieri comunali. Nonostante gli appelli ripetuti, le forze politiche che sostengono la giunta non hanno affrontato il problema con la determinazione necessaria. Queste tensioni interne hanno spinto Terranova a prendere una decisione drastica per garantire un futuro amministrativo stabile e coeso.

Un Nuovo Inizio per Termini Imerese

“Questo è il momento di riflettere e trovare nuovo slancio”, ha dichiarato il sindaco. La pausa imposta dall’azzeramento della giunta rappresenta un’opportunità per riorganizzare le priorità e ripartire con energia. Terranova ha chiesto a tutti i membri della squadra amministrativa – assessori, consiglieri e forze politiche – un impegno totale, senza compromessi o egoismi di parte, per affrontare un anno cruciale di lavoro intenso.

Un Appello alla Città: Fiducia e Collaborazione

Nel suo discorso, il sindaco ha invitato i cittadini a unirsi in un percorso comune, andando oltre le appartenenze politiche. “Solo con il contributo di tutte le persone perbene di questa città possiamo costruire il futuro che meritiamo”, ha detto, lanciando un accorato appello alla fiducia e al sostegno della comunità.

Uniti per Fare la Differenza

Maria Terranova chiude il suo messaggio con parole di incoraggiamento e determinazione. “Chiaramente ho bisogno di tutti voi. Uniti, possiamo fare la differenza. Fidatevi di me.” Con queste parole, il sindaco rinnova il suo impegno totale verso Termini Imerese, promettendo di guidare la città verso un futuro migliore e più inclusivo.