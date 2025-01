Cefalù (PA) 2 Gennaio 2025 il Signore ha chiamato a sé Giuseppina Barranco in Messina . La salma si trova presso la propria abitazione sita in Via G. Amendola , 47 a Cefalù. I funerali saranno celebrati Sabato 4 Gennaio 2025 alle ore 10.30 nella Parrocchia San Francesco di Cefalù (PA). La salma sarà tumulata nel cimitero di Cefalù.