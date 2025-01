Riparte la Serie C femminile di Volley con la Kepha in casa

Riparte la Serie C femminile di Volley con la Kepha Volley di Cefalù in casa chiamata a vincere lo scontro diretto per uscire dalla zona retrocessione. Queste tutte le gare in programma.

Scontro al vertice: APD CEGAP vs Mediterranea Serramenti Aragona

L’11 gennaio, alle 17:00, l’APD CEGAP ospita la capolista Mediterranea Serramenti Aragona. Le prime in classifica, imbattute con 9 vittorie consecutive, cercano di consolidare il primato. L’APD CEGAP, settima con 12 punti, tenterà l’impresa contro una squadra che domina sia in attacco che in difesa. Pronostico favorevole alle ospiti, ma i padroni di casa sperano in una sorpresa.

Derby palermitano: Palermo Mondello Volley vs Pomaralva

Il 12 gennaio alle 16:30, Palermo Mondello Volley, terza con 20 punti, affronta Pomaralva, seconda con 22 punti. Si prospetta un match equilibrato tra due squadre che ambiscono ai vertici della classifica. La vittoria è cruciale per entrambe: Pomaralva vuole tenere il passo della capolista, mentre Palermo Mondello punta a scalare il secondo posto.

Sfida salvezza: Com.Fer. Palermo vs ASD Volley Sport Alcamo

Alle 18:30 del 12 gennaio, il Com.Fer. Palermo, penultimo con 4 punti, cerca di risalire in classifica contro l’ASD Volley Sport Alcamo, nona con 8 punti. Una partita importante per allontanarsi dalla zona retrocessione: il Com.Fer. deve sfruttare il fattore campo, mentre l’Alcamo vuole confermare il trend positivo.

Equilibrio in bilico: ASD Primula vs US Volley Bagheria

Il confronto del 12 gennaio alle 18:30 mette di fronte ASD Primula, sesta con 14 punti, e US Volley Bagheria, quarta con 17 punti. Entrambe le squadre puntano ai playoff: una vittoria potrebbe fare la differenza per continuare a sognare in grande. Partita aperta e promettente.

Capacense in trasferta: Volley Land & Dolce Carollo vs A.C.D.S. Capacense

Alle 18:00 del 12 gennaio, la Capacense, quinta con 16 punti, cerca punti preziosi contro Volley Land & Dolce Carollo, ottava con 9 punti. La squadra ospite è favorita, ma i padroni di casa cercheranno di sfruttare il tifo a proprio vantaggio per risalire in classifica.

Ultime chance: Jingle Kepha 2.0 vs Medtrade Volley Palermo

Alle 17:30 dell’11 gennaio, Jingle Kepha 2.0, decima con 7 punti, sfida la Medtrade Volley Palermo, penultima con soli 4 punti. Una sfida delicata per entrambe: i tre punti in palio valgono doppio nella corsa per abbandonare le ultime posizioni.



Classifica

1 MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA 26

2 POMARALVA 22

3 PALERMO MONDELLO VOLLEY 20

4 US. VOLLEY BAGHERIA 17

5 A.C.D.S. CAPACENSE 16

6 ASD PRIMULA 14

7 APD CEGAP 12

8 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 9

9 ASD VOLLEY SPORT ALCAMO 8

10 JINGLE KEPHA 2.0 7

11 COM.FER. PALERMO 4

12 MEDTRADE VOLLEY PALERMO 4

13 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3