A Cefalù un Bando per parcheggi temporanei: opportunità per i privati

Cefalù Lancia un Bando per Parcheggi Temporanei: Opportunità per i Privati

Una risposta alla crescente affluenza turistica

Il Comune di Cefalù, rinomata località turistica della Città Metropolitana di Palermo, ha pubblicato un avviso rivolto ai privati per la realizzazione di aree di parcheggio stagionali. L’iniziativa, valida per il triennio 2025-2027, mira a rispondere alle specifiche esigenze della stagione estiva, caratterizzata da una forte presenza turistica. Le aree di parcheggio avranno una durata massima di 180 giorni e dovranno essere restituite al loro stato originario al termine del periodo.

Normative e vincoli per il progetto

Il progetto si fonda su quanto previsto dalla L.R. n. 16/2016 e dalla revisione del Piano Regolatore Generale (PRG) adottata nel 2021. Secondo queste norme, le opere stagionali devono rispettare l’orografia dei luoghi, la vegetazione esistente e tutte le normative di settore, inclusi i requisiti antisismici, di sicurezza e antincendio. Sono vietati movimenti di terra, costruzioni permanenti e interventi invasivi sull’ambiente.

Chi può partecipare?

L’avviso si rivolge ai proprietari di terreni privati inutilizzati, idonei a ospitare parcheggi stagionali. Le aree proposte non devono essere oggetto di procedimenti amministrativi per abusivismo edilizio, né contenere opere classificate come abusive. I partecipanti devono garantire la conformità alle condizioni dettate dal bando e il ripristino ambientale al termine dell’utilizzo.

Come presentare la propria candidatura

Le domande possono essere inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso tramite PEC o consegnate all’ufficio protocollo del Comune di Cefalù. Alla candidatura è necessario allegare documenti come il titolo di proprietà del terreno, una relazione descrittiva dell’area e una planimetria dettagliata.

Alcune Regole per la gestione delle aree

Le aree temporanee dovranno rispettare precise linee guida:

Parcheggi su terreno battuto, senza vegetazione arborea o macchia mediterranea.

Posti auto numerati con dimensioni massime di 2,50 x 6 metri.

Riserva di stalli per disabili (3 ogni 50 posti).

Obbligo di contenitori per la raccolta differenziata e corsie preferenziali per mezzi di soccorso.

Possibilità di installare illuminazione notturna, ma con soluzioni non invasive.

Valutazione e approvazione del piano

Le manifestazioni d’interesse saranno valutate dal Comune sulla base delle caratteristiche dei luoghi. Un apposito atto deliberativo definirà il piano triennale dei parcheggi. Una volta approvato, i richiedenti dovranno completare le pratiche attraverso il portale SUAP del Comune per avviare l’attività.

Tutela della privacy

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà conforme al D.Lgs. n. 196/2003. I dati saranno utilizzati esclusivamente per scopi amministrativi legati al progetto, garantendo il diritto alla riservatezza.

Un’occasione per i privati e l’ambiente

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per i privati di mettere a disposizione le proprie aree non utilizzate, contribuendo a una gestione sostenibile della crescente domanda di parcheggi nella stagione turistica. Il rispetto delle norme ambientali e il ripristino delle aree al termine del periodo rendono il progetto una soluzione bilanciata tra esigenze turistiche e tutela del territorio.

Il presente articolo ha solo valore giornalistico e non sostituisce in alcun modo il bando ufficiale. Il Bando è disponibile all’Albo Pretorio del Comune di Cefalù.