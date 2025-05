Comune di Cefalù: regolamentazione di transito e sosta in vigore dal 2 maggio al 31 ottobre 2025. Ecco dove

Comune di Cefalù: nuova regolamentazione di transito e sosta in vigore dal 2 maggio al 31 ottobre 2025

Con decorrenza dal 2 maggio 2025 e fino al 31 ottobre 2025, il Comune di Cefalù introduce significative modifiche alla circolazione e alla sosta veicolare in alcune vie e piazze del centro urbano, al fine di migliorare la viabilità e la fruibilità degli spazi pubblici durante il periodo estivo.

Tali disposizioni, disposte con Ordinanza della Polizia Municipale, sono adottate in attuazione dell’atto di indirizzo dell’Assessore alla Viabilità



Dalle ore 01:00 del 02 maggio 2025 alle ore 24:00 del 31 ottobre 2025

in P.zza C. Colombo, sul lato sinistro del tratto finale del senso unico di marcia a limitare i

parcheggi riservati ai residenti ivi insistenti, sono istituiti stalli di sosta riservati allo

stazionamento di motocicli e ciclomotori.

è istituito divieto di circolazione per tutti i veicoli in P.zza C. Colombo, nel tratto lato

nord, compreso tra la prima scala di accesso all’arenile e l’intersezione con il Lungomare

G. Giardina e nel tratto lato ovest contiguo ai c.d. “Magazzini ex salato”;

nel tratto lato est di P.zza C. Colombo, contiguo al Teatro Comunale, è invertito il senso

unico di marcia veicolare;

per tutti i veicoli provenienti dalla via Bagni Cicerone, a Porta Ossuna è fatto obbligo di

svolta a sinistra con prosecuzione nel tratto lato est di P.zza C. Colombo, in via Discesa

Paramuro e in via Gagini;

in via Discesa Paramuro è istituito senso unico di marcia da P.zza C. Colombo fino

all’intersezione con la via Gagini;

per i veicoli in transito nella parte alta di via Discesa Paramuro, è fatto obbligo di svolta a

sinistra in direzione di via Gagini;

per i veicoli provenienti dalla via Gagini, in via Falcone e Borsellino è fatto obbligo di

svolta a sinistra in direzione di via Prestisimone;

è istituito divieto di transito per tutti i veicoli in via Falcone e Borsellino, con esclusione

degli autobus della Ditta Sommatinese, dei veicoli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai

residenti e di quelli diretti alle attività commerciali ricadenti in via Falcone Borsellino e in

P.zza C. Colombo, nonché a quelli diretti alla “Postazione Rifiuti Differenziati con

Operatore”;

in via Discesa Paramuro nel tratto compreso tra il cancello di ingresso “Postazione Rifiuti

Differenziati con Operatore” e il numero civico 36 sono istituiti stalli di sosta riservati

esclusivamente ai veicoli di categoria “N”, impegnati in operazioni di distribuzione collettame a servizio degli esercizi commerciali ricadenti nel territorio comunale, nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle

ore 20:00, con obbligo di effettuare dette operazioni entro il termine massimo di novanta

minuti, il cui inizio dovrà essere certificato da apposito disco orario, esposto in maniera

ben visibile sul parabrezza del veicolo;

in via Discesa Paramuro, sul lato sinistro del senso unico di marcia nel tratto compreso tra

il civico n. 34 e la confluenza con via Gagini, è istituita un’area di sosta riservata allo

stazionamento degli autoveicoli a servizio dei cittadini residenti muniti di apposito pass

colore rosso fondo giallo, rosso barrato fondo giallo, blu fondo giallo e marrone fondo

giallo tenuto ben esposto sul cruscotto;

in via Discesa Paramuro, sul lato destro del senso unico di marcia davanti al numero

civico 5, sono istituiti numero due stalli di sosta riservati alla Caserma dei Carabinieri di

Cefalù;

in via Discesa Paramuro, sul lato destro del senso unico di marcia compreso tra la

confluenza con P.zza C. Colombo e fino all’altezza dell’“ex edificio ENEL”, sono istituiti

stalli di sosta riservati allo stazionamento di motocicli e ciclomotori;

L’attuazione della presente regolamentazione è affidata al Settore Manutenzione del Comune di Cefalù, incaricato di predisporre l’apposita segnaletica e garantire il rispetto delle nuove disposizioni.