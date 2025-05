Oggi a Cefalù la presentazione del Trofeo dei Territori di Pallavolo

La pallavolo giovanile siciliana è pronta a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il 𝐓𝐫𝐨𝐟𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟓, la manifestazione che riunisce il meglio del talento under dell’isola, si svolgerà nel primo weekend di maggio in provincia di Palermo.

L’evento sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa oggi, venerdì 2 maggio alle ore 15.00, presso la Sala Riunioni dello Sporting Club di Cefalù.

Saranno sei per settore le rappresentative territoriali coinvolte (in rappresentanza dei territori di Akranis, Catania, Messina, Monti Iblei, Palermo e Trapani), pronte a sfidarsi nei comuni di Cefalù (dove si disputeranno le finali domenica 4 Maggio presso il PalaSport Marzio Tricoli), Trabia, Lascari e Termini Imerese, in una due giorni intensa che promette emozioni, spettacolo e grandi valori sportivi.

Il Trofeo dei Territori è molto più di un torneo: è un’occasione per valorizzare i giovani talenti della pallavolo siciliana, unendo spirito di squadra, passione, tecnica e crescita personale in una vera e propria festa dello sport.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento interverranno importanti rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive:

𝐄𝐥𝐯𝐢𝐫𝐚 𝐀𝐦𝐚𝐭𝐚 , Assessore regionale allo Sport della Regione Siciliana

𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐓𝐮𝐦𝐦𝐢𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨, Sindaco di Cefalù

𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐀𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨, Assessore allo Sport del Comune di Palermo

𝐄𝐧𝐳𝐨 𝐅𝐚𝐥𝐳𝐨𝐧𝐞 , Presidente del CONI Sicilia

𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨, Presidente FIPAV Sicilia

𝐄𝐝𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢 , Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Palermo

Sarà l’occasione per presentare il programma dell’edizione 2025, che segna il ritorno della manifestazione in provincia di Palermo e conferma il ruolo strategico di eventi come questo nella promozione di una pallavolo inclusiva e di qualità, capace di coinvolgere atleti, famiglie, tecnici e appassionati in un’esperienza sportiva unica.