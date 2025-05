Pellegrini di Speranza: oggi la Celebrazione della Ministerialità Laicale nella Cattedrale di Cefalù

Oggi pomeriggio, alle ore 17:00, presso la maestosa Basilica Cattedrale di Cefalù, si terrà la solenne Celebrazione Eucaristica in occasione della Giornata Diocesana della Ministerialità Laicale, intitolata quest’anno “Pellegrini di Speranza”. A presiedere il rito sarà il nostro amato Vescovo Mons. Giuseppe Marciante, guida spirituale e pastore attento della Chiesa cefaludense.

La celebrazione, segno vivo della comunione ecclesiale e del cammino condiviso tra laici e pastori, si svolgerà nel cuore pulsante della nostra diocesi, là dove arte e fede si fondono in un abbraccio millenario. L’abside dorata della Cattedrale, con il suo Cristo Pantocratore, accoglierà i fedeli in un clima di preghiera e riflessione, accompagnando ciascuno a rinnovare il proprio sì alla chiamata battesimale e al servizio nella comunità.

La Giornata della Ministerialità Laicale non è solo un appuntamento annuale, ma un momento di grazia in cui riscoprire la bellezza e la responsabilità dell’essere Chiesa insieme. In un tempo segnato da sfide e cambiamenti, il cammino dei “pellegrini di speranza” si fa testimonianza viva di un Vangelo che continua a farsi prossimo, attraverso mani, cuori e volti che operano nel silenzio delle parrocchie, delle famiglie, dei luoghi di lavoro.

La Diocesi di Cefalù invita tutti i fedeli a partecipare con gioia e disponibilità, per rafforzare il senso di appartenenza e corresponsabilità, certi che, come ricorda il motto della giornata, “Peregrinantes in spem”, la speranza non delude.