Torneo delle Regioni 2025: un evento storico in Sicilia. Finale a Taormina

Torneo delle Regioni 2025: Un Evento Storico in Sicilia

Il Torneo delle Regioni 2025, la più importante competizione del calcio dilettantistico italiano, si terrà per la prima volta in Sicilia. Con cinque gironi, quattro categorie e oltre 2000 partecipanti, l’evento vedrà protagoniste le rappresentative di tutte le 20 regioni italiane. Le squadre, suddivise in Under 15, Under 17, Under 19 e Calcio Femminile, si sfideranno dall’11 al 18 aprile 2025, offrendo un’occasione unica di sport e spettacolo sull’Isola.

Come si Svolgerà il Torneo?

Le partite saranno disputate in tutte le province siciliane, suddivise in cinque gironi:

Girone A : Palermo e Trapani

: Palermo e Trapani Girone B : Agrigento, Caltanissetta ed Enna

: Agrigento, Caltanissetta ed Enna Girone C : Ragusa e Siracusa

: Ragusa e Siracusa Girone D : Catania

: Catania Girone E: Messina e Taormina

Le vincenti di ogni girone e le tre migliori seconde accederanno alla fase successiva, con semifinali e finali a Taormina e Giardini Naxos. Lo Stadio di Taormina, tra i più suggestivi della regione, ospiterà l’epilogo del torneo.

“Fico”: La Mascotte che Racconta la Sicilia

La mascotte del torneo, “Fico”, è un fico d’India stilizzato, simbolo di resilienza e tradizione siciliana. Con colori vivaci e un’energia contagiosa, rappresenta lo spirito del calcio dilettantistico: passione, talento e spirito di squadra. Oltre a essere il simbolo della manifestazione, “Fico” vuole promuovere un messaggio di integrazione tra sport e cultura, valorizzando le bellezze paesaggistiche e monumentali dell’isola.

Sport e Turismo: Un Connubio Vincente

Il Torneo delle Regioni 2025 punta a coniugare sport e turismo, trasformando l’evento in una vetrina per la Sicilia. L’obiettivo è mostrare al pubblico nazionale e internazionale il patrimonio culturale, la gastronomia e l’ospitalità dell’isola, trasmettendo un messaggio di progresso e sviluppo.

La Conferenza Stampa: Una Presentazione d’Eccellenza

La conferenza stampa di lancio si è svolta a Palazzo d’Orleans con la presenza di autorità politiche e sportive di primo piano. Tra i partecipanti:

Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana

Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana

Elvira Amata, Assessore per il Turismo, Sport e Spettacolo

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC

Giancarlo Abete, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

Sandro Morgana, Presidente del Comitato Regionale Sicilia Figc-LND, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Non è solo un’occasione sportiva, ma anche un’opportunità per valorizzare la Sicilia e lasciare un ricordo indelebile nei partecipanti.”

Un’Icona di Energia e Determinazione

