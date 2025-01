La Kepha Volley di Cefalù in Campo con i giovanissimi. In attesa della gara di Serie D Femminile

Una Formazione Ridotta ma Determinata

La Kepha Cefalù, guidata da Mary Catalano, ha affrontato il match con una formazione rimaneggiata. Solo sei giocatrici a disposizione e tutte del 2009 (Under 14) chiamate a lottare contro le Under 16 della Pomaralva guidata da Luis Alvarez.

Il Secondo Set Sfiorato e il Terzo Conquistato

Nonostante la differenza di età ed esperienza, le ragazze della Kepha hanno dato del filo da torcere alla Pomaralva di Luis Alvarez. Dopo un primo set perso 18-25, hanno lottato strenuamente nel secondo, sfiorando la vittoria ma cedendo 27-29. Nel terzo set, però, la Kepha ha mostrato grande carattere, vincendolo 27-25 con una buona prestazione. Poi è solo Pomaralva che si aggiudica set e gara con un secco 14 – 25.

PROGETTO IISS “J. DEL DUCA” – KEPHA 2.0 POMARALVA 1 – 3 18-25, 27-29, 27-25, 14-25

Progetto Del Duca Kepha Cefalù: Provenza, Cirrito, Tosi, Castiglia, Musotto, Barranco. All. Mary Catalano

Pomaralva Palermo: La Manna, Sipa, Veniero, Puglisi, Capra, Piastra, Senapa, Pedalino, Ribaudo, Santoro. All. Luis Alvarez

Arbitro: Antonio Mirici Cappa.

In campo anche i ragazzi della Under 19 Maschile

PROGETTO IISS “J. DEL DUCA” – KEPHA 2.0 VOLLEY FICARAZZI 3 – 2 25-22, 21-25, 23-25, 25-17, 16-14

Gli i atleti Luigi Battaglia e Gaetano Lo Presti disputeranno in prestito al Volley Club Leoni il campionato 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟕 𝐌.



Prossimi impegni in casa sabato con il big match si Serie D Femminile tra la Kepha e e al Medtrade Palermo. Una gara importante in ottica salvezza.