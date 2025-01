A Cefalù un cunto per i popoli della Terra

IL VERBO DEGLI UCCELLI: UN CUNTO PER I POPOLI DELLA TERRA

Un evento speciale dedicato alla narrazione e alla musica, con Patrizia D’Antona, autrice e interprete principale. Domenica 12 gennaio 2025 ore 18.30

Musica dal vivo

Le musiche, composte da Rita Collura e Ruggero Mascellino, saranno eseguite live dai seguenti artisti:

Rita Collura (fiati)

(fiati) Fabrizio Brusca (chitarra ed effetti)

(chitarra ed effetti) Damiano Vitrano (contrabbasso)

Dettagli dell’evento

Luogo: Teatro Comunale Cicero, Cefalù

Teatro Comunale Cicero, Cefalù Orario: ore 18:30

ore 18:30 Ingresso libero (fino ad esaurimento posti)

L’iniziativa è curata da BCsicilia e Associazione Teatrale Còrai.



L’incanto del viaggio verso la verità

Gli uccelli si interrogano:

Nel cuore del poema sufi “Mantiq at-Tayr” di Farid Ad-Din’Attar, si narra di un mondo popolato da uccelli noti e ignoti che si riuniscono per affrontare una domanda cruciale: perché tra loro non c’è un re, un essere illuminato capace di riportare l’armonia in un mondo sconvolto dalla guerra e dalla brama di potere?

L’upupa, messaggera della giustizia:

A emergere tra gli uccelli è l’upupa, figura sacra menzionata nel Corano come messaggera di verità e giustizia del re Salomone. È lei che sprona i suoi compagni al viaggio verso Simorgh, l’unico e legittimo re degli uccelli. Sebbene la sua esistenza sia certa, il cammino per raggiungerlo è ignoto e colmo di avventure.

Esitazioni e ardore:

Gli uccelli accorrono da ogni angolo del mondo, ma il gruppo si divide. Alcuni desiderano ardentemente partire, altri temono il viaggio e altri ancora deridono l’idea di cercare una “verità”. Eppure, grazie all’entusiasmo e alla saggezza dell’upupa, la maggior parte degli uccelli decide di intraprendere questo straordinario volo.

L’incontro con Simorgh:

Il viaggio si rivela un’esperienza ricca di incontri e scoperte. Alla fine, solo trenta uccelli giungono al cospetto di Simorgh, il cui nome significa proprio “i trenta”. Il re, però, non è altro che una luce radiosa in cui gli uccelli si riconoscono e ritrovano loro stessi, scoprendo che il vero Simorgh era dentro di loro sin dall’inizio.

Il teatro, un volo verso l’anima:

Attraverso la voce di Patrizia D’Antona e le musiche di Rita Collura, il verbo degli uccelli prende vita sul palcoscenico, invitandoci a un viaggio unico. Il teatro, con la sua magia, ci permette di spiccare il volo e riflettere sulla nostra stessa ricerca di verità e armonia.

Non perdete l’occasione di immergervi in un viaggio poetico e musicale, un racconto che parla ai popoli della terra con la magia delle parole e delle note.