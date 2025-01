La Polisportiva Lascari Cefalù attende il Gela. La Supergiovane in casa della Capolista

La Polisportiva Lascari Cefalù sfida il Gela: una sfida decisiva

La Polisportiva Lascari Cefalù si prepara ad affrontare il Gela in una partita cruciale del campionato. Gli ospiti, attualmente seconda forza della classifica, scenderanno in campo con l’obiettivo di mantenere il passo della capolista Athletic Club Palermo.

All’andata il Gela aveva trionfato con un netto 6-0, ma questa volta il copione potrebbe essere diverso. La Polisportiva, rinforzata da nuove energie e con l’esperienza maturata nel girone d’andata, è pronta a dare battaglia. La determinazione e la voglia di riscatto promettono una sfida intensa e ricca di emozioni per entrambe le squadre.

Queste tutte la altre partite

Eccellenza Girone A – 17ª Giornata: le altre Gare del Weekend

Sabato 11 gennaio

Il weekend di calcio dell’Eccellenza – Girone A inizia con due anticipi. Alle 14:30 la Parmonval ospita il Città di San Vito Lo Capo. La Parmonval, ottava con 20 punti, cercherà di consolidare la propria posizione, mentre gli ospiti, a quota 16, puntano a risalire per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Alle 15:00, il Castellammare Calcio 94 affronterà l’Unitas Sciacca Calcio. I padroni di casa, settimi con 20 punti, cercheranno di interrompere un periodo di alti e bassi. Gli ospiti, terzi con 32 punti, mirano invece a consolidare la loro posizione sul podio e accorciare il distacco dalle prime due.

Domenica 12 gennaio

Domenica si aprirà con diverse sfide alle 14:30:

Accademia Trapani vs Partinicaudace : Entrambe a 17 punti, questo scontro diretto potrebbe rivelarsi cruciale per stabilire chi riuscirà a staccarsi dalla zona calda della classifica.

vs : Entrambe a 17 punti, questo scontro diretto potrebbe rivelarsi cruciale per stabilire chi riuscirà a staccarsi dalla zona calda della classifica. Athletic Club Palermo vs Supergiovane Castelbuono : I primi della classe, ancora imbattuti con 38 punti, affrontano una Supergiovane Castelbuono in difficoltà, undicesima con 17 punti. Un’opportunità per i palermitani di confermare la loro leadership.

vs : I primi della classe, ancora imbattuti con 38 punti, affrontano una Supergiovane Castelbuono in difficoltà, undicesima con 17 punti. Un’opportunità per i palermitani di confermare la loro leadership. Casteldaccia vs Marsala 1912 : il Casteldaccia, con soli 16 punti, sfida una squadra in crescita come il Marsala (sesto a 25 punti) che punta a entrare nella lotta per le posizioni di vertice.

vs : il Casteldaccia, con soli 16 punti, sfida una squadra in crescita come il Marsala (sesto a 25 punti) che punta a entrare nella lotta per le posizioni di vertice. San Giorgio Piana vs Folgore Calcio Castelvetrano: Quarto con 27 punti, il San Giorgio Piana affronta una Folgore Calcio (nona con 19 punti) che cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Alle 15:00 chiuderanno la giornata due partite di grande interesse:

Don Carlo Lauri Misilmeri vs Oratorio S. Ciro e Giorgio : Quinto in classifica con 26 punti, il Misilmeri proverà a difendere la propria posizione dagli ospiti, undicesimi ma affamati di riscatto.

vs : Quinto in classifica con 26 punti, il Misilmeri proverà a difendere la propria posizione dagli ospiti, undicesimi ma affamati di riscatto. Lascari – Cefalù vs Città di Gela: La squadra fanalino di coda con 6 punti avrà il difficile compito di affrontare il secondo della classe, il Città di Gela (36 punti), in un match che sulla carta appare segnato.