Intelligenza artificiale e mercato del lavoro. Convegno Lions a Palermo

Intelligenza artificiale e mercato del lavoro: governare il progresso tecnologico. Convegno Lions a Palermo

Si è svolto oggi,, presso la Sala Piersanti Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana, un importante convegno intitolato “Intelligenza artificiale e mercato del lavoro: governare il progresso tecnologico”, organizzato dal Distretto Lions International 108Yb per l’anno sociale 2024-2025. Il tema si inserisce nell’ambito del progetto nazionale “Lions 5.0: Intelligenza artificiale tra opportunità e rischi”.

L’evento è promosso dal Governatore del Distretto, il Prof. Dott. Mario Palmisciano, che ispira l’anno sociale con il motto “Rispetto, Armonia e Sorriso”. L’iniziativa coinvolge numerosi Lions Club siciliani, tra cui: Palermo Host, Palermo Federico II, Palermo Mediterranea, Palermo Guglielmo II, Partinico Serenianus, Palermo Normanna, Carini Riviera Palermo Ponente, Palermo Libertà, Corleone, Palermo dei Vespri, Palermo Monte Pellegrino, Palermo Leoni, Palermo dei Florio, Cefalù, Bagheria, Madonie, Termini Himera Cerere, Trapani, Castelvetrano, Alcamo, Salemi Valle del Belice e Mazara del Vallo Fata Morgana.

Per il Lions Club Cefalù presente il Presidente, dott. Ciro Cardinale, l’Avv. Leonardo Raso e l’Ing. Giuseppe Martorana.

Gli intervenuti

Saluti istituzionali:

Prof.ssa Antonella Saverino , Presidente I Circoscrizione

, Presidente I Circoscrizione Dott. Livio Elia Maggio , Presidente II Circoscrizione

, Presidente II Circoscrizione On. Vincenzo Figuccia, Deputato Questore dell’ARS

Relatori:

Dott. Antonio F. Gravina , Università di Messina

, Università di Messina Dott. Emanuele Dagnino , Università Statale di Milano

, Università Statale di Milano Dott. Gianluca Costanzo , Confindustria

, Confindustria Dott. Fabrizio Ferrandelli , Assessore del Comune di Palermo

, Assessore del Comune di Palermo Prof. Alessandro Dagnino, Assessore della Regione Siciliana

Conclusioni:

Prof. Dott. Mario Palmisciano, Governatore Distretto 108Yb

L’incontro è stato moderato dal Prof. Davide Piacentino.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per discutere delle implicazioni dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, valutando opportunità e rischi di un progresso tecnologico che richiede una governance consapevole.

L’iniziativa si rivolge, verrà riproposta integralmente on line sui canali social dei Lions Sicilia, a tutti coloro che desiderano comprendere come il progresso tecnologico possa essere orientato a beneficio della società, mantenendo un equilibrio tra innovazione e sostenibilità sociale.

Per ragioni di sicurezza interna all’Ars, il numero di posti è stato limitato. Per questo, si è provveduto alla ripresa integrale dell’evento, con successiva diffusione del filmato sui canali social del distretto e pubblicità tramite servizio giornalistico sul Tg della TV regionale Teleone.

Per ulteriori informazioni, è possibile seguire l’hashtag ufficiale #lionssicilia.