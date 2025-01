Le domeniche dei protagonisti cefaludesi: Cefalunews alla ricerca dei Pionieri rimasti nell’ombra

Cefalunews lancia una nuova iniziativa: “Le Domeniche dei Protagonisti Cefaludesi”. Si tratta di un progetto pensato per dare spazio e voce a tutte quelle figure straordinarie che, nel corso degli anni, hanno operato nei campi del turismo, dello sport, dell’economia, della scuola, della solidarietà, della cultura, della politica e del sociale, pur rimanendo spesso nell’ombra. L’intento è riscoprirne il contributo, celebrarli e, infine, inserirne le biografie in un grande libro che verrà pubblicato in primavera.

La forza di una storia sconosciuta e l’invito a partecipare

L’elemento che distingue questa iniziativa è la volontà di valorizzare storie di Pionieri: donne e uomini che, con le loro decisioni e il loro lavoro, hanno segnato il futuro di Cefalù e del territorio madonita, senza però riceverne il dovuto riconoscimento. Quante persone hanno dato un impulso decisivo al comparto turistico, permettendo a Cefalù di diventare meta ambita a livello internazionale? Quanti, con passione, hanno investito nello sport, nella cultura, nell’economia o nella scuola, contribuendo alla crescita materiale e spirituale della comunità? L’ambizione di Cefalunews è di raccogliere il maggior numero possibile di testimonianze e materiali biografici, così da tramandare ai posteri un patrimonio di valori e di esempi virtuosi che potrebbero rischiare l’oblio. A questo proposito, è stato creato un questionario online, a cui chiunque può rispondere per segnalare i protagonisti degni di memoria. Non importa se si tratta di qualcuno che ha trasformato radicalmente un settore con idee innovative o di chi, più silenziosamente, ha agito con uno sguardo lungimirante: ogni storia personale può rivelarsi un tassello essenziale per comprendere l’identità di Cefalù.

La notizia, i punti di vista e l’organizzazione del progetto

L’obiettivo del progetto : La realizzazione del “Grande Libro di Cefalù” mira a esaltare le figure di coloro i quali hanno spianato la strada allo sviluppo turistico, culturale e sociale della città. La raccolta delle biografie vuole essere uno strumento per far emergere la dimensione umana di queste persone e per restituirle alla memoria collettiva.

: La realizzazione del “Grande Libro di Cefalù” mira a esaltare le figure di coloro i quali hanno spianato la strada allo sviluppo turistico, culturale e sociale della città. La raccolta delle biografie vuole essere uno strumento per far emergere la dimensione umana di queste persone e per restituirle alla memoria collettiva. Il ruolo della comunità : Gli organizzatori di Cefalunews insistono sull’importanza della partecipazione di tutti, affinché le informazioni non vadano perdute. Spesso, infatti, la storia di una città si tramanda per lo più attraverso episodi noti, mentre esistono vicende altrettanto rilevanti, ma ignorate perché non sono mai state raccontate su larga scala.

: Gli organizzatori di Cefalunews insistono sull’importanza della partecipazione di tutti, affinché le informazioni non vadano perdute. Spesso, infatti, la storia di una città si tramanda per lo più attraverso episodi noti, mentre esistono vicende altrettanto rilevanti, ma ignorate perché non sono mai state raccontate su larga scala. Il format delle “Domeniche dei Protagonisti” : A partire dalle prossime settimane, Cefalunews dedicherà la domenica alla ricerca di persone da non dimenticare dedicando la giornata ai pioneri di un determinato settore. Domani domenica 12 gennaio sarà dedicata allo sport.

: A partire dalle prossime settimane, Cefalunews dedicherà la domenica alla ricerca di persone da non dimenticare dedicando la giornata ai pioneri di un determinato settore. Domani domenica 12 gennaio sarà dedicata allo sport. Il questionario online: Il passo pratico per contribuire è la compilazione del questionario, presente su Cefalunews. Grazie a questa piattaforma, chiunque, dal residente all’emigrato, può segnalare un personaggio che reputa significativo, fornendo dettagli biografici e aneddoti. Gli organizzatori vaglieranno poi le segnalazioni, con l’idea di lavorare alla pubblicazione del “Grande Libro di Cefalù” già in primavera.

Conclusione e sviluppi futuri

Con il lancio di “Le Domeniche dei Protagonisti Cefaludesi”, Cefalunews si propone di giocare un ruolo chiave nell’arricchire la narrazione storica di Cefalù, mettendo in evidenza donne e uomini che, pur avendo realizzato imprese di grande impatto, sono rimasti nell’ombra o sono stati dimenticati. In un’epoca in cui l’attenzione mediatica si concentra spesso su figure eclatanti, questa iniziativa possiede un duplice valore: da un lato, celebra il contributo di personalità che hanno costruito, passo dopo passo, lo sviluppo della comunità; dall’altro, invita chiunque sia a conoscenza di tali storie a condividerle, accrescendo il senso di appartenenza.

In primavera i lettori di Cefalunews e gli abitanti di Cefalù potranno sfogliare le pagine del “Grande Libro di Cefalù”, un volume destinato a raccogliere le biografie di questi pionieri locali. Ciò potrebbe contribuire, per le nuove generazioni, a conoscere il volto di una città che deve la sua fama turistica ed economica non solo alle bellezze paesaggistiche, ma anche al sacrificio e alla lungimiranza di chi l’ha abitata. E il bello di questa iniziativa è che chiunque abbia una storia in mente — dal parente che ha fondato una piccola impresa in tempi difficili al maestro di una scuola elementare che ha rivoluzionato l’approccio didattico — può unirsi a questo grande racconto corale e far sì che un altro tassello prezioso non vada perduto nel silenzio.

Ecco il link del questionario a cui rispondere per segnalare una persona da non dimenticare