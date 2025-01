La Jingle Kepha Cefalù vince: battuta la Medtrade PA e balzo in classifica (foto)

La Jingle Kepha Trionfa: Battuta la Medtrade PA e Balzo in Classifica

Una vittoria che fa morale

Nel primo appuntamento del 2025, la Jingle Kepha Cefalù ha inaugurato l’anno con una vittoria cruciale contro la Medtrade Volley Palermo. Con un convincente 3-1 (25-18, 25-13, 21-25, 25-15), le cefaludesi si sono portate a 10 punti in classifica, staccandosi dalla zona retrocessione e lasciando Medtrade e Pallavolo 2000 a quota 4 e 3 punti rispettivamente.

Un avvio deciso

La squadra allenata da Marco Sabatino ha imposto il proprio gioco sin dai primi scambi, aggiudicandosi i primi due set con relativa facilità. Un dominio evidente, coronato dai parziali di 25-18 e 25-13, ha messo in luce la solidità del gruppo e la capacità di gestire i momenti chiave del match.

La reazione della Medtrade

Il terzo set ha visto un ribaltamento inaspettato. Le giovani palermitane, guidate da Linda Troiano, hanno sfoderato grinta e determinazione, approfittando di un calo di concentrazione delle avversarie. Il risultato? Un sorprendente 21-25 che ha tenuto vive le speranze della Medtrade, dimostrando il potenziale di una squadra in crescita.

La Kepha chiude i giochi

Nel quarto set, però, la Jingle Kepha è tornata a mostrare la sua superiorità. Con una prestazione autoritaria, le cefaludesi hanno ripreso il controllo, imponendosi 25-15 e sigillando la vittoria finale. Un risultato che dà respiro e fiducia alla squadra, in vista delle prossime sfide.

Tabellino

Jingle Kepha: 2 Cinà, 3 Palumbo, 5 Collerà, 6 Cirincione, 9 Di Cristina, 11 Failla, 12 Tosi, 14 Bianca, 15 Guercio (L), 18 Costagliola, 27 Gerone, 99 Ranzino. All: Marco Sabatino

Medtrade Palermo: 1 Camarda, 3 Romano, 8 Vassallo, 10 Castigliola, 43 Mucera, 12 Arena, 14 Fricano, 17 Polizzi, 18 Cracolici, 20 Parelli, 23 Ottaviani, 36 Bella, 41 Piazza, 55 Sparacio. All. Linda Troiano.

Arbitro: Antonio Mirici Cappa

La classifica e i prossimi impegni

Con questa vittoria, la Kepha balza a quota 10 punti, in attesa di conoscere i risultati delle altre gare che potrebbero stabilire ulteriormente le gerarchie. Al momento, la lotta per la salvezza vede coinvolte diverse formazioni, con due retrocessioni in palio.



Questo il quadro della giornata





12/01/25 18:30 COM.FER. PALERMO – ASD VOLLEY SPORT ALCAMO

APD CEGAP – MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA 0 – 3 21-25, 14-25, 17-25

12/01/25 18:00 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO – A.C.D.S. CAPACENSE

PALERMO MONDELLO VOLLEY – POMARALVA 1 – 3 14-25, 13-25, 25-22, 20-25

12/01/25 18:30 ASD PRIMULA – US. VOLLEY BAGHERIA

JINGLE KEPHA 2.0 – MEDTRADE VOLLEY PALERMO 3 – 1 25-18, 25-13, 21-25, 25-15

Il prossimo appuntamento per la Kepha sarà una prova di fuoco: sabato 18 gennaio affronterà in trasferta la capolista Aragona. Una sfida difficilissima, ma con lo spirito ritrovato la squadra di Sabatino potrà tentare l’impresa.