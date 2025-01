Oggi è la “Domenica dei Protagonisti” dello sport: raccontiamo le storie degli eroi nascosti di Cefalù

Oggi, in questa speciale domenica dedicata ai protagonisti dello sport cefaludese, Cefalunews lancia un appello per raccogliere le storie di coloro che, con impegno e passione, hanno fatto grande lo sport a Cefalù e nel territorio madonita. Le storie di uomini e donne che, con le loro scelte coraggiose e il loro talento, hanno lasciato un’impronta indelebile, ma che oggi sono sconosciuti alla maggior parte delle persone. Cefalunews vuole fare in modo che questi eroi nascosti vengano finalmente riconosciuti e ricordati.

Gli Eroi nascosti dello Sport cefaludese

Cefalù è da sempre una città ricca di passione sportiva. Ma quante storie di atleti, allenatori, dirigenti e appassionati che hanno contribuito in modo straordinario alla crescita del nostro panorama sportivo sono rimaste nell’ombra? Persone che con il loro spirito di sacrificio e le loro scelte importanti hanno contribuito a fare grande lo sport nella nostra città e nell’intero territorio madonita. Non solo atleti di fama, ma anche chi ha lavorato dietro le quinte per far crescere le strutture, i club e le iniziative che oggi continuano a ispirare le nuove generazioni.

Oggi è il momento giusto per riportare alla luce queste storie. Cefalunews vuole raccogliere le testimonianze di chi ha vissuto, lavorato e lottato per lo sport a Cefalù, e far sì che questi eroi vengano finalmente riconosciuti come meritano.

Un appello a tutti i testimoni di storie straordinarie

Se conosci una persona che ha dato un contributo fondamentale allo sport di Cefalù, un atleta che ha segnato la storia o una figura che ha avuto un impatto duraturo nella comunità sportiva, vogliamo sentire la tua storia. Le persone che hanno cambiato il volto dello sport nella nostra città, ma che oggi sono sconosciute, meritano di essere raccontate e celebrate.

Il nostro obiettivo è raccogliere informazioni dettagliate su queste figure straordinarie e far sì che il loro contributo venga tramandato alle generazioni future. Abbiamo bisogno delle tue testimonianze per ricostruire le biografie di queste persone, che verranno inserite nel grande libro di Cefalù che sarà pubblicato da Cefalunews fra qualche mese.

Come contribuire al grande Libro di Cefalù

Stiamo raccogliendo storie e testimonianze di chi ha fatto la differenza nel panorama sportivo cefaludese e madonita. Per partecipare a questa iniziativa, basta rispondere al nostro questionario online. Le tue informazioni saranno fondamentali per dare voce a queste storie e far sì che chi ha contribuito allo sviluppo dello sport a Cefalù venga finalmente riconosciuto.

Compila il nostro questionario per raccontarci le storie che non devono essere dimenticate. Ogni informazione, ogni dettaglio è importante per costruire una biografia completa di queste persone che hanno fatto grande lo sport nella nostra città.

Compila il questionario qui!

Perché è Importante partecipare?

Questa iniziativa non solo celebra il passato dello sport a Cefalù, ma fornisce anche un’opportunità per ispirare le nuove generazioni. Le storie che raccoglieremo saranno inserite nel grande libro di Cefalù, un’opera che non solo racconta il nostro presente, ma celebra il valore delle persone che hanno reso possibile il nostro successo. Partecipando, contribuirai a mantenere viva la memoria di chi ha dato tanto allo sport locale.

Non lasciamo che queste storie vengano dimenticate. Aiutaci a scrivere una parte importante della nostra storia sportiva.

Unisciti a noi nel raccontare il nostro passato sportivo

Le storie che raccoglieremo serviranno a valorizzare il nostro passato, a ricordare le gesta di chi ha fatto grandi cose per lo sport cefaludese e a tracciare un percorso che porta al futuro. Il grande libro di Cefalù non sarà solo un tributo a chi ha dato tanto, ma un esempio per le generazioni future su cosa significa essere veri protagonisti dello sport, con dedizione, sacrificio e passione.

Se hai informazioni, ricordi o testimonianze da condividere, non perdere questa opportunità di far conoscere questi protagonisti. Le storie che raccoglieremo non solo onoreranno chi ha contribuito al nostro successo, ma ispireranno chi, oggi, lavora con la stessa passione per rendere Cefalù ancora più grande.

Conclusione

Oggi è la Domenica dei Protagonisti dello Sport di Cefalù, e con Cefalunews vogliamo fare un passo importante per valorizzare chi ha fatto la storia dello sport nella nostra città. Se conosci qualcuno che ha contribuito in modo straordinario, non esitare a rispondere al nostro questionario. Le storie di queste persone devono essere raccontate e ricordate, perché hanno reso Cefalù una città che oggi vive anche grazie allo sport.