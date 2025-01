Francesco Glorioso: il campione olimpico di Cefalù che ha conquistato il mondo

Nel 1964, mentre gli occhi del mondo erano puntati sui Giochi Olimpici di Tokyo, una piccola città siciliana, Cefalù, si ritrovava a celebrare il suo primo e unico vero campione olimpico. Francesco Glorioso, a soli 23 anni, aveva scritto una pagina indelebile nella storia dello sport italiano, rappresentando il paese con orgoglio e dedizione nel canottaggio. La sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo non fu solo una prova di abilità atletica, ma anche di carattere, umiltà e determinazione, doti che lo hanno reso una figura ammirata e rispettata non solo nel mondo dello sport, ma anche nella sua comunità. Il suo nome, legato al canottaggio, rappresenta ancora oggi un simbolo di eccellenza sportiva e passione, ed è un esempio che continua a ispirare generazioni di giovani sportivi.

Le origini di Francesco Glorioso

Francesco Glorioso nasce il 2 febbraio 1941 a Cefalù. Cresce in una famiglia che, pur non essendo legata al mondo dello sport in senso stretto, gli trasmette valori di impegno, dedizione e disciplina. Fin dalla giovane età, Francesco si distingue per il suo spirito competitivo e la sua naturale inclinazione per le attività fisiche, ma è solo durante il servizio di leva obbligatorio che scopre la sua passione per il canottaggio. La sua carriera sportiva inizia quasi per caso, ma ben presto emerge come uno dei talenti più promettenti del settore.

Dopo aver svolto il servizio militare nelle città di Taranto e Messina, Francesco viene trasferito a Sabaudia, dove entra in contatto con l’ambiente del canottaggio. Il suo impegno è totale: si allena intensamente, perfezionando le sue tecniche e sviluppando quella forza e resistenza che lo avrebbero portato alla gloria olimpica. In pochi anni, riesce a vincere il campionato italiano e ad affermarsi come uno dei migliori vogatori in Italia, attirando l’attenzione degli allenatori e dei selezionatori per le Olimpiadi del 1964.

La XVIII Olimpiade di Tokyo: l’ascesa di un campione

Nel 1964, a soli 23 anni, Francesco Glorioso è scelto per far parte dell’equipaggio dell’otto con timoniere che rappresenta l’Italia nel canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo. L’equipaggio italiano è composto da un mix di atleti provenienti dalle forze armate – tra cui due Carabinieri, quattro Marinai, tra cui Glorioso, e due vogatori civili – ed è allenato da Mario Bovo, anche se quest’ultimo non può accompagnarli in Giappone per limitazioni della Federazione. La gara olimpica di Tokyo si svolge nel bacino del Lago Sagami a Sagamihara, un luogo che diventa il teatro di una delle competizioni più intense della carriera di Francesco.

L’Italia parte con qualche difficoltà, ma nonostante un inizio poco favorevole, l’equipaggio riesce a guadagnarsi un posto in finale, dopo aver ottenuto il terzo posto nelle batterie. Durante la finale, la squadra lotta con determinazione, ma non riesce a superare le potenze come gli Stati Uniti, la Germania e l’Unione Sovietica, concludendo la gara al sesto posto. Sebbene non riescano a salire sul podio, il risultato rappresenta un grande traguardo per l’Italia, considerando le difficoltà e la giovane età dell’equipaggio. Per Glorioso, questo sesto posto non è solo una sconfitta sportiva, ma una lezione di vita, che gli permette di crescere come atleta e come uomo.

Francesco Glorioso, l’uomo umile che ha rappresentato Cefalù

Dopo la sua partecipazione olimpica, Francesco torna a Cefalù come un eroe. La sua città lo accoglie con affetto e orgoglio per il suo impegno e la sua partecipazione a un evento di portata mondiale. Nonostante il risultato non fosse il tanto agognato podio, la sua carriera si distingue per l’umiltà e la passione con cui ha affrontato ogni sfida. Francesco Glorioso non è il tipo di persona che si lascia sopraffare dalla fama, ma un uomo che ha sempre preferito mantenere una vita semplice e lontana dai riflettori.

Negli anni successivi alla sua esperienza olimpica, Francesco continua a gareggiare, partecipando agli Europei del 1966 e vincendo un altro campionato italiano nel 1968. Ma la sua vera passione è sempre stata il canottaggio, e la sua carriera è un esempio di costanza, perseveranza e amore per lo sport. Non si è mai fermato davanti alle difficoltà, né si è lasciato abbattere dai fallimenti. Ogni passo del suo percorso è stato una testimonianza di impegno e dedizione.

Un uomo altruista e dedito alla sua comunità

Nonostante il suo successo sportivo, Francesco Glorioso non ha mai cercato la notorietà. La sua vita è stata sempre segnata da un profondo senso di responsabilità e da un impegno verso la sua famiglia e la sua comunità. Dopo il suo ritiro dalle competizioni, Francesco si dedica alla sua città, cercando di trasmettere la sua passione per lo sport alle nuove generazioni. Propone diverse iniziative per coinvolgere i giovani cefaludesi nelle discipline sportive, ma non sempre trova il supporto che si sarebbe aspettato.

Francesco non si è mai lasciato abbattere dalle difficoltà. La sua forza interiore e la sua determinazione sono state fondamentali anche nella vita quotidiana. Era un uomo che credeva fermamente nel valore della solidarietà, e per tutta la vita si è preoccupato dei più deboli, cercando di dare il suo contributo alla comunità. Nei suoi ultimi anni, trascorre il tempo immerso nella lettura della Bibbia, mantenendo quella serenità e quel senso di pace che lo avevano sempre contraddistinto.

La malattia e la scomparsa: la fine di una leggenda

Nel 2022, a 79 anni, Francesco Glorioso si spegne dopo aver combattuto contro un male incurabile. La sua morte segna la fine di un’epoca per Cefalù, ma il suo ricordo rimane indelebile nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua vita è stata un esempio di dedizione, sacrificio e passione per lo sport. Anche dopo la sua morte, il suo nome rimane legato agli sportivi cefaludesi e a chiunque creda che la determinazione e l’umiltà possano portare lontano.

La storia di Francesco Glorioso è una testimonianza di quanto possano contare la passione e la determinazione nella vita di una persona. Sebbene non abbia conquistato il podio olimpico, la sua partecipazione ai Giochi di Tokyo 1964 ha reso Cefalù una città fiera di avere avuto il suo unico vero campione olimpico. Francesco non è solo una figura di successo sportivo, ma un esempio di vita che ha insegnato a tutti noi l’importanza del sacrificio, dell’umiltà e della perseveranza. La sua eredità non risiede tanto nei trofei o nei riconoscimenti, ma nel modo in cui ha vissuto la sua vita e nel segno che ha lasciato nella sua comunità.

Francesco Glorioso ci ha insegnato che, a volte, anche i sogni che sembrano lontani sono raggiungibili con il duro lavoro e la dedizione. La sua storia ci ricorda che non importa quanto lontano si arrivi, ma che ogni passo compiuto con onestà, passione e coraggio lascia una traccia indelebile nel cuore delle persone. E così ancora oggi Cefalù continua a celebrare il suo campione olimpico, Francesco Glorioso, un uomo che ha scritto la sua storia con il sudore, l’impegno e il cuore.

