Questa sera a Cefalù il finissage della Mostra “Presepi per la Pace”

“Presepi per la Pace”: Un Finissage per Celebrarne il Significato

Un evento speciale all’Ottagono di Santa Caterina

Questa sera, alle ore 17, l’Ottagono di Santa Caterina farà da cornice al finissage della Mostra “Presepi per la Pace”. L’evento concluderà un’esposizione che ha emozionato e coinvolto visitatori con il suo messaggio di fratellanza e speranza attraverso la rappresentazione artistica della Natività.

Un premio per ricordare e ispirare

Durante la cerimonia, il Sindaco consegnerà il Premio “Presepi per la Pace – Cefalù 2025” all’On. Marco Intravaia. Questo riconoscimento speciale è dedicato alla memoria del padre, Domenico Intravaia, caduto nella strage di Nassiriya durante una missione di pace. Uno dei presepi più significativi della mostra trae ispirazione proprio da questa tragica vicenda, trasformandola in simbolo di speranza e resilienza.

Gli artisti protagonisti della mostra

Al finissage saranno presenti anche i presepisti e gli artisti che hanno contribuito all’esposizione con le loro opere. La loro creatività ha dato vita a una collezione di presepi unici, ciascuno portatore di un messaggio di pace universale, rendendo la mostra un’esperienza indimenticabile per i visitatori.

Un’iniziativa firmata dagli Amici del Presepe

L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepe, presieduta da Gigi Genovese. L’associazione, da anni impegnata nella promozione dell’arte presepiale, ha scelto Cefalù per questa edizione speciale, confermando il suo ruolo di ambasciatrice dei valori di pace e unità.

Non mancate a questo appuntamento unico, dove arte, memoria e speranza si intrecciano per offrire un messaggio potente e universale.