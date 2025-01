Cefalù accoglie il nuovo minisindaco e il Consiglio comunale dei ragazzi

La città di Cefalù celebra l’insediamento del nuovo minisindaco: Gioacchino Di Noto, proclamato ufficialmente questa mattina insieme alla mini giunta e al Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Di Noto succede a Gaia Aglieri Rinella, precedente minisindaco, in un evento che rappresenta un momento significativo per la comunità.

La cerimonia si è svolta nell’aula consiliare del municipio, alla presenza del sindaco Daniele Tumminello, del presidente del Consiglio e degli assessori comunali. L’iniziativa si inserisce nel contesto di un progetto educativo promosso dall’Istituto Comprensivo “Botta”, sotto il coordinamento della professoressa Valentina Portera.

Le cariche della mini amministrazione

Il nuovo organigramma del Consiglio comunale dei ragazzi è composto da giovani impegnati e motivati:

Gioacchino Di Noto : minisindaco

: minisindaco Marta Riggio : vice minisindaco

: vice minisindaco Mini assessori : Gaetano Franco, Giada La Duca, Andrea Liberti, Morgana Burgio

: Gaetano Franco, Giada La Duca, Andrea Liberti, Morgana Burgio Mini presidente del Consiglio : Giordano Cefalù

: Giordano Cefalù Vice mini presidente del Consiglio : Azzurra Castellese Gullo

: Azzurra Castellese Gullo Segretario: Carmelo D’Antoni

I mini consiglieri sono: Cloe Agostara, Giorgio Bencivinni, Manfredi Brucato, Azzurra Castellese Gullo, Giordano Cefalù, Antonio Clesi, Carmelo D’Antoni, Giouliano Di Noto, Alessandro Marra, Andrea Messina, Simona Monte, Aurora Paola, Rebecca Piccoli, Nicole Portera e Bianca Spinosa.

Le parole del sindaco

Durante la cerimonia, il sindaco Daniele Tumminello ha sottolineato l’importanza di questa esperienza di cittadinanza attiva:

“Questo esempio di cittadinanza attiva segna un significativo tassello nella maturazione della coscienza civica e nella creazione di cittadini consapevoli che possano partecipare alla vita della città, facendosi promotori delle esigenze dei loro coetanei. In questo, la scuola ha un ruolo fondamentale nel percorso di apprendimento di principi fondamentali quali impegno e partecipazione.”

Questo progetto rappresenta un’occasione unica per i giovani di Cefalù per comprendere il funzionamento delle istituzioni e partecipare attivamente alla vita della comunità, ponendo le basi per una nuova generazione di cittadini responsabili e coinvolti.