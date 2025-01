Open day per tecnico, linguistico, artistico, scientifico e industriale

Anche quest’anno l’I.I.S.S. “Jacopo del Duca- Diego Bianca Amato” di Cefalù apre le porte di tutti i plessi scolastici al territorio. Domenica 19 e sabato 25 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 19,00 sono previsti OPEN DAY di orientamento scolastico rivolti agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I grado che con le loro famiglie saranno accolti dai docenti dei vari indirizzi: a Cefalù presso la Sede Centrale e il plesso del Liceo Artistico; a Campofelice di Roccella presso il plesso del Liceo Scientifico.

Il dirigente scolastico, prof.ssa Antonella Cancila, sarà lieta di dare il suo personale saluto e invita tutte le famiglie interessate alle iscrizioni dei loro ragazzi per il prossimo anno scolastico alla scuola secondaria di secondo grado, a non perdere la possibilità di visitare i vari plessi per una scelta consapevole, per conoscere gli aspetti organizzativi, gli obiettivi educativo-didattici, per partecipare alle attività laboratoriali organizzate dagli studenti e dai docenti nelle due date di Open day.

La scelta dopo la terza media – commenta la Preside – rappresenta un momento decisionale fondamentale per i ragazzi ed è assolutamente necessario che in questo percorso essi siano guidati dalle loro inclinazioni attitudinali. Le famiglie hanno il compito di accompagnare le scelte dei loro figli assicurandosi che gli stessi abbiano la giusta informazione sulle possibilità scolastiche offerte dal territorio. L’apertura dei nostri plessi a studenti e famiglie consentirà loro di rendersi conto dal vivo delle potenzialità del nostro Istituto e degli eventuali sbocchi nel mondo del lavoro, in edifici scolastici – quali i nostri- potenziati nella didattica di laboratorio grazie agli investimenti previsti nell’ambito del PNRR.

L’I.I.S.S. da più di cinquant’anni è una realtà di primo piano nel panorama didattico-educativo del territorio delle Madonie: la scuola sarà aperta a completa disposizione di genitori e ragazzi che potranno acquisire tutte le informazioni necessarie relative al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2025/2026, partecipare ai momenti di approfondimento finalizzati alla conoscenza dei vari indirizzi e alla visita dei laboratori e degli ambienti scolastici.

Sarà possibile assistere ad attività organizzate da alunni e docenti e si potranno visitare alcune aule appositamente allestite nei plessi. Nel corso della visita i docenti e con lo staff dell’istituto saranno disponibili a fornire dettagliate informazioni sui percorsi formativi, sui programmi didattici e sulle prospettive lavorative.

Gli appuntamenti di domenica 19 e sabato 25 gennaio 2025 costituiscono la giusta opportunità per apprezzare l’offerta formativa del nostro Istituto che spazia dall’istituto Tecnico con le sue articolazioni ai Licei (Linguistico, Artistico e Scientifico).

Tutti gli indirizzi dell’I.I.S.S. “Jacopo del Duca- Bianca Amato” consentono ai propri iscritti di conseguire una solida preparazione culturale e competenze necessarie per un immediato inserimento nel mondo del lavoro, oltre alla possibilità di proseguire gli studi nelle varie facoltà universitarie. L’istituto, da sempre attento alle esigenze didattiche dei propri iscritti, è dotato nei vari plessi di strutture accoglienti, di attrezzati laboratori, di spaziose aule multimediali, di fornite biblioteche, di ampie palestre, di campi di calcetto e di auditorium-cineforum.

Vi aspettiamo numerosi!!

Per informazioni contattare la scuola al numero 0921/421415 oppure consultare il sito istituzionale https://www.delduca-biancaamato.edu.it/