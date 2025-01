Pippo Forte: l’artista educatore di Cefalù che racconta oggi la storia della sua terra

Pippo Forte, artista e insegnante, è una delle figure di riferimento della cultura e dell’arte nella città di Cefalù, in Sicilia. Con il suo spirito riservato e la sua passione per la memoria storica, Pippo ha dedicato la sua vita non solo all’arte, ma anche all’insegnamento e alla valorizzazione della sua terra. In questo articolo, ripercorreremo la sua vita, le sue radici familiari, la sua carriera artistica, il suo impegno nell’insegnamento e la sua visione personale dell’arte come esercizio di memoria. Lungo il percorso, esploreremo i successi, le difficoltà e le persone che hanno contribuito a renderlo un punto di riferimento nel mondo culturale di Cefalù.

Le origini: un inizio nella Sicilia contadina

Pippo Forte nasce nel 1944 a Cefalù. La sua famiglia, di origini contadine, ha radici profonde nella comunità cefaludese. I nonni materni di Pippo, Salvatore Incaprera e Rosa Barracato, sono emblematici di una generazione che ha vissuto il passaggio dalle campagne siciliane alla migrazione per cercare fortuna all’estero. Salvatore, originario di Cefalù, emigra negli Stati Uniti nel primo Novecento, nella speranza di migliorare le proprie condizioni economiche. Dopo anni di duro lavoro in Louisiana, Salvatore riesce a mettere da parte abbastanza denaro per tornare in Sicilia e sposarsi con Rosa.

La vita nella Sicilia rurale, purtroppo segnata dalla povertà, ha influito molto sulla sua formazione e sulla sua visione del mondo. L’asino, il mezzo di trasporto che il padre Rosario utilizzava per lavorare nei campi, diventa una delle immagini emblematiche della sua infanzia, un simbolo del duro lavoro quotidiano che caratterizzava la vita del padre e dei suoi antenati. La famiglia di Pippo, che viveva in una casa su tre piani in Via Mandralisca, affrontava quotidianamente le difficoltà legate alla mancanza di acqua corrente, come molte altre famiglie di Cefalù. Tuttavia, nonostante le difficoltà economiche, Pippo trova nella sua terra e nelle sue radici familiari una fonte di ispirazione che avrà un impatto profondo sul suo percorso artistico e professionale.

La formazione e la scelta dell’arte

Pippo fin da giovane, dimostra una forte inclinazione per l’arte, un talento che emerge durante la sua giovinezza e che avrebbe segnato il corso della sua vita. Dopo il diploma presso l’Istituto Statale d’Arte di Cefalù, Pippo prosegue la sua formazione presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, dove si affina come pittore e artista. Durante gli anni di studio, Pippo si dedica a varie tecniche artistiche, ma la pittura e la scultura diventano i suoi mezzi espressivi preferiti.

La sua formazione non si limita all’apprendimento delle tecniche artistiche tradizionali, ma si arricchisce di esperienze formative legate alla storia e alla cultura siciliana. Il paesaggio di Cefalù, con le sue tradizioni, i suoi luoghi e la sua gente, diventa per Pippo una fonte continua di ispirazione. La sua arte diventa un mezzo per raccontare la storia della sua terra, un omaggio alla bellezza di Cefalù e alle sue radici culturali, che si riflettevano nelle sue opere.

La carriera e l’impegno nell’insegnamento

Oltre alla sua carriera artistica, Pippo Forte si dedica con grande passione all’insegnamento. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Accademia di Belle Arti, inizia a insegnare in diverse scuole, portando avanti il suo amore per l’arte e la cultura con i giovani. In particolare, il suo lavoro all’Istituto d’Arte di Cefalù, dove è docente per molti anni, lo consolida come un punto di riferimento nel panorama educativo della città.

Nel 1968, mentre insegnava a Gela, Pippo incontra Anna Biferi, insegnante di arte del tessuto, con la quale avrebbe condiviso non solo la sua vita, ma anche l’interesse per l’arte. Nel 1973, dopo il matrimonio, Pippo e Anna insieme presentano una mostra d’arte nel loro studio di Via Mandralisca, che prese il nome di “Centro d’Arte Il Vaglio”. Questa esposizione, che si tiene dall’8 al 16 dicembre, ha un grande successo grazie anche alla curatela del critico d’arte Vincenzo Monforte. La mostra evidenzia le straordinarie capacità artistiche di Anna Biferi, che si distingue per i suoi disegni e ricami di eccezionale qualità.

Durante la sua carriera, Pippo continua a esporre le sue opere in diverse mostre collettive, contribuendo così alla promozione dell’arte cefaludese. La sua dedizione all’insegnamento e alla promozione dell’arte si estende anche al suo impegno nella formazione delle future generazioni di artisti. Pippo insegna con passione, trasmettendo non solo la tecnica, ma anche l’importanza della memoria storica e della cultura siciliana. La sua attività educativa contribuìsce a formare molti giovani artisti, molti dei quali hanno continuato a portare avanti la tradizione artistica di Cefalù.

La realizzazione di un sogno

L’insegnamento non è l’unico campo in cui Pippo Forte lascia un’impronta duratura. Il suo impegno nell’arte si traduce anche nella realizzazione di opere che raccontano la storia di Cefalù e della Sicilia, e che riflettono le sue esperienze personali. La sua arte non è solo una rappresentazione visiva, ma un atto di memoria e di riflessione sulla storia della sua terra. Con il suo lavoro, Pippo cerca di preservare e tramandare la memoria collettiva della sua città, un aspetto che ha caratterizzato profondamente il suo approccio artistico.

La sua attività come artista e insegnante lo rende un pilastro della vita culturale di Cefalù. Grazie al suo talento e alla sua dedizione, Pippo Forte riesce a farsi apprezzare non solo a livello locale, ma anche in ambito regionale e nazionale. Le sue opere, esposte in numerose mostre, suscitano interesse e ammirazione per la loro profondità e il loro legame con la tradizione siciliana.

Riservatezza e passione per la memoria

Pippo Forte è sempre stato una persona dal carattere riservato, ma la sua arte ha parlato per lui. La sua passione per la memoria e per la storia è una delle sue caratteristiche più distintive. L’arte di Pippo non è solo un mezzo di espressione estetica, ma anche un mezzo per raccontare storie, per preservare la memoria di un mondo che rischia di scomparire. Le sue opere sono una riflessione sulla cultura siciliana, sulla vita quotidiana, sulle tradizioni e sulle persone che hanno segnato la sua vita.

Un altro aspetto che lo ha reso speciale è stata la sua capacità di trasmettere agli altri la sua passione per l’arte e la cultura. Come insegnante, Pippo è stato in grado di instillare nei suoi studenti non solo l’amore per l’arte, ma anche la consapevolezza del valore della memoria e della tradizione. La sua arte è sempre stata un invito a riflettere sul passato, ma anche una testimonianza dell’importanza di guardare al futuro con consapevolezza.

La famiglia: fonte di ispirazione e supporto

Pippo Forte ha sempre trovato nella sua famiglia una fonte di grande ispirazione e supporto. Sua moglie Anna Biferi, con la sua passione per l’arte del tessuto, ha condiviso con lui non solo la vita, ma anche l’amore per l’arte. Insieme, hanno creato un ambiente culturale stimolante, che ha contribuito a far crescere la scena artistica di Cefalù. I loro figli, Rosario Luca, Simona Giuseppina e Paola Erminia, hanno seguito strade diverse, ma hanno sempre avuto il supporto dei genitori nell’affrontare le proprie scelte.

Rosario Luca, che ha scelto una carriera nei Vigili del Fuoco come sommozzatore, e Paola Erminia, che si è laureata in Moda e Costume, hanno sempre portato avanti i valori della famiglia Forte, arricchendo il panorama culturale e sociale della città. Anche la passione di Paola per l’oggettistica e il suo negozio “Petali”, aperto nel 2016 a Cefalù, è una testimonianza della continua evoluzione della famiglia Forte nel mondo della cultura e dell’artigianato.

Le difficoltà e gli ostacoli superati

La vita di Pippo Forte non è stata priva di difficoltà. Cresciuto in una famiglia che affrontava le difficoltà economiche e sociali della Sicilia rurale, Pippo deve lottare per ottenere il riconoscimento e il successo come artista. Ma queste difficoltà non hanno mai ostacolato la sua determinazione a perseguire il suo sogno artistico. Pippo ha sempre trovato nella sua arte e nella sua famiglia la forza per superare gli ostacoli, trasformando ogni difficoltà in una fonte di ispirazione per il suo lavoro. La sua arte diventa un modo per raccontare non solo la sua vita, ma anche quella della sua comunità, affrontando temi legati alla tradizione, alla memoria e al cambiamento.

Un testimone di cultura e tradizione

Pippo Forte è un testimone che va oltre la sua arte. La sua dedizione all’insegnamento e il suo impegno nella preservazione della memoria storica di Cefalù sono aspetti che continuano a influenzare le generazioni future. La sua arte, che racconta la storia della sua terra e delle sue tradizioni, è una testimonianza della bellezza e della ricchezza culturale della Sicilia. Le sue opere sono una finestra sul passato, ma anche una lezione per il futuro, un invito a non dimenticare e a valorizzare la memoria.

Oggi, Pippo Forte è un artista e insegnante che riesce a rendere l’arte un mezzo per raccontare la sua storia, quella della sua famiglia e della sua terra. La sua vita vive nelle opere che ha creato, negli studenti che ha formato e nelle generazioni che continueranno a trarre ispirazione dal suo esempio di dedizione e passione. La sua figura è un simbolo della cultura siciliana e del valore della memoria come strumento di crescita e di cambiamento.

