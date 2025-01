La Cappella del Giglio di Cefalù diventa luogo del Giubileo

Un luogo di fede scelto per l’Anno Santo

Per la prima volta nella sua storia, la Cappella della Fondazione Giglio di Cefalù è stata designata come uno dei luoghi del Giubileo 2025. La decisione, annunciata dal vescovo della Diocesi di Cefalù, Giuseppe Marciante, rappresenta un riconoscimento importante per questo spazio di preghiera situato all’interno dell’ospedale Giglio.

La cerimonia di ufficializzazione

L’ufficializzazione della scelta avverrà martedì 21 gennaio alle ore 12. In quell’occasione, nella hall dell’ospedale, sarà accolta la Croce astile, realizzata appositamente per l’Anno Santo. L’arrivo della Croce sarà accompagnato da una liturgia della Parola, un momento solenne che darà inizio al cammino giubilare della cappella.

Un simbolo di speranza accanto all’altare

La Croce astile, già consegnata nella Basilica Cattedrale al cappellano dell’ospedale, monsignor Sebastiano Scelsi, sarà collocata nella cappella, accanto all’altare, dove rimarrà per tutto l’anno giubilare. “La Croce del Giubileo – ha spiegato monsignor Scelsi – è interamente modellata sulla simbologia cristologica dell’Apocalisse ed è un forte richiamo alla speranza che non delude.”

Un luogo dove fede e medicina si incontrano

La cappella del Giglio è da sempre un punto di riferimento per i pazienti, gli operatori sanitari e le loro famiglie. “Questo luogo – ha aggiunto monsignor Scelsi – rappresenta una fonte di pace e speranza per chi lotta contro la malattia. Qui, fede e medicina si intrecciano in un’armonia che dona forza e consolazione a chi affronta momenti difficili.”

Un Giubileo all’insegna della speranza

La scelta di includere la cappella tra i luoghi giubilari conferma l’importanza di creare spazi di spiritualità nei contesti ospedalieri. Il Giubileo 2025 porterà un messaggio di speranza e di rinnovamento spirituale non solo ai fedeli della Diocesi di Cefalù, ma a tutti coloro che attraversano le porte della Fondazione Giglio.