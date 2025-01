Tre importanti avvisi dal Comune di Cefalù

Per i lavoro di manutenzione delle balaustre e dei marciapiedi del Lungomare Giuseppe Giardina di Cefalù, NEL LUNGOMARE GIUSEPPE GIARDINA nel tratto lato monte compreso tra Piazza C.

Colombo e l’intersezione con la via Archimede è istituito divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 7.00 del 20.01.2024 fino a cessato bisogno.



Il Municipio informa i cittadini che a causa di un guasto alle linee elettriche alcuni pali della pubblica illuminazione di via Cirincione, via Pietragrossa e di via Gibilmanna, sino a mercoledì, resteranno spenti.



COMUNICAZIONE IMPORTANTE: vista l’allerta meteo e l’Ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado lo scorso 17 Gennaio, l’attività sportiva gratuita prevista del Progetto L’Arte di essere Giovani, per ragazzi 14 – 18 anni, è rinviata a venerdì 24 gennaio ore 16 presso ASD CrossCefalu.