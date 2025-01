Volley Serie D Femminile: la Jingle Kepha perde in casa della capolista Aragona

Un’altra giornata di grande volley si è conclusa nel girone A della Serie D Femminile. Pesante sconfitta della Jingle Kepha 2.0 di Cefalù sul campo della capolista Mediterranea Serramenti Aragona. La squadra di casa ha dominato l’incontro con un netto 3-0 (25-16, 25-13, 25-14), dimostrando tutta la propria superiorità tecnica e tattica. Di contro formazione ampiamente rimaneggiata, con solo otto giocatrici in campo.

La sconfitta lascia la Jingle Kepha 2.0 ferma a 10 punti in classifica, all’ottavo posto, con un bilancio di sole 3 vittorie e 7 sconfitte.

Altri Risultati della Giornata

Non meno rilevante la prestazione della Pomaralva, seconda in classifica, che ha travolto il Volley Land & Dolce Carollo con un netto 3-0 (25-13, 25-11, 25-20). La squadra di Palermo continua a inseguire il primo posto con 28 punti, mantenendo intatte le speranze di insidiare la Mediterranea.

Nel match tra Medtrade Volley Palermo e ASD Primula, si è assistito a una delle partite più combattute della giornata. Le ospiti si sono imposte al tie-break per 3-2 (21-25, 13-25, 25-21, 25-22, 9-15), consolidando la loro sesta posizione con 16 punti.

Successi anche per G. S. Pallavolo 2000 A.S.D. e A.C.D.S. Capacense, entrambe vittoriose per 3-1 rispettivamente contro Com.Fer. Palermo e APD Cegap.

G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. – COM.FER. PALERMO 3 – 1 25-15, 25-19, 21-25, 25-17

A.C.D.S. CAPACENSE APD CEGAP 3 – 1 21-25, 25-18, 25-21, 25-19

Si gioca oggi 19/01/25 18:00 ASD VOLLEY SPORT ALCAMO – PALERMO MONDELLO VOLLEY con el ospiti che potrebbero agganciare il terzo posto.

Il punto

Al comando resta salda la Mediterranea Serramenti Aragona, che con 11 vittorie su 11 mantiene un percorso netto. Pomaralva segue a 28 punti, mentre il podio è completato dall’A.C.D.S. Capacense con 22 punti. In zona salvezza, la lotta si fa serrata con Jingle Kepha, Volley Land & Dolce Carollo e ASD Volley Sport Alcamo in cerca di punti preziosi per risalire.

La prossima giornata si preannuncia altrettanto entusiasmante, con sfide che potrebbero ridisegnare le posizioni in classifica. La Jingle Kepha avrà bisogno di una prova d’orgoglio per risollevarsi da questa battuta d’arresto. il 27/04/25 17:30 JINGLE KEPHA 2.0 – POMARALVA. La seconda forza del Campionato.

Classifica aggiornata al 18 gennaio 2025 in attesa della gara di oggi

Mediterranea Serramenti Aragona – 32 punti Pomaralva – 28 punti A.C.D.S. Capacense – 22 punti Palermo Mondello Volley – 20 punti U.S. Volley Bagheria – 20 punti ASD Primula – 16 punti APD Cegap – 12 punti Jingle Kepha 2.0 – 10 punti Volley Land & Dolce Carollo – 9 punti ASD Volley Sport Alcamo – 8 punti Com.Fer. Palermo – 7 punti G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. – 6 punti Medtrade Volley Palermo – 5 punti

Le emozioni del volley di Serie D continuano, con uno sguardo sempre più attento alla vetta e alla lotta per la salvezza.

