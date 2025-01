Basket Endas: La Murialdo Cefalù sconfitta di misura a Cinisi

Polis Cinisi 60 – Aido Murialdo Cefalù 58

La partita tra Polis Cinisi e Aido Murialdo Cefalù, disputata al palazzetto di Cinisi, si è conclusa con una vittoria di misura per i padroni di casa. Nonostante una formazione ridotta a soli 8 giocatori, la Murialdo ha dato prova di grande tenacia, sfiorando il successo.

Polis Cinisi: Lo Cricchio 18, Bologna 5, Li Cavoli, Alliali 2, Scala 6, Saput, Passalacqua 6, Palazzolo 3, Simonetta, Roberti 10, Arienti, Zangara 10, All. Terrasi Giuseppe.

Aido Murialdo Cefalù:Compagnino10, Arati 2 , Perez 15, Spinosa 2, Rigatuso6, Giglio 23, D’Angelo, Ilardo, All. De Lise.

La Cronaca

I parziali (15-12, 11-17, 17-12, 17-17) raccontano una gara equilibrata, con continui ribaltamenti di fronte. Entrambe le squadre hanno dimostrato determinazione, ma alla fine il Cinisi è riuscito a capitalizzare meglio le proprie opportunità.

Nel Cinisi, guidato dall’allenatore Giuseppe Terrasi (soprannominato “Panzer” e noto ai tifosi di Cefalù), spicca la prestazione di Lo Cricchio, autore di 18 punti, molti dei quali frutto di precise conclusioni dalla lunga distanza contro la difesa a zona avversaria. Anche Roberti e Zangara (entrambi con 10 punti) hanno dato un contributo significativo, garantendo punti in momenti chiave. La squadra ha potuto contare anche sull’apporto di Scala e Passalacqua, entrambi a segno con 6 punti, mentre Palazzolo ha aggiunto 3 punti utili per il risultato finale.

Dall’altra parte, per la Murialdo Cefalù, la stella della serata è stata Giglio, autore di una prestazione maiuscola con 23 punti. La sua presenza in campo è stata fondamentale per tenere la squadra in partita fino alla fine. Buona anche la prova di Perez, che con 15 punti ha dimostrato grinta e capacità di leadership. Tuttavia, entrambi sono arrivati stanchi nei minuti finali, complice la mancanza di rotazioni. Compagnino, con 10 punti, ha fornito un contributo concreto, mentre Rigatuso (6 punti) e Spinosa (2 punti) hanno cercato di supportare la squadra nei momenti difficili.

Analisi e Prospettive

La sconfitta di misura lascia un po’ di amaro in bocca alla Murialdo, ma evidenzia anche il carattere e la determinazione del gruppo. Per migliorare i risultati nel girone di ritorno, sarà fondamentale avere una maggiore presenza di giocatori disponibili e migliorare la gestione delle energie nei momenti cruciali della gara. Dal tecnico De Lise, un plauso a tutti i suoi giocatori, anche chi per motivi vari non ha potuto essere presente. Motivi che, purtroppo, sono legati anche a seri infortuni. “Spero possiamo allenarci al completo. E poter scende in campo con tutti i titolari e non con otto giocatori, come ci succede da due volte consecutive”.

D’altra parte, il Cinisi può essere soddisfatto del risultato e delle prestazioni dei suoi principali interpreti, con una menzione speciale per la capacità di Lo Cricchio di punire la difesa a zona avversaria.

Il girone di andata si chiude con spunti positivi per entrambe le squadre, ma con la consapevolezza che il cammino richiederà continuità e ulteriori miglioramenti.