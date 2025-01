Fidapa Petralia e Parco delle Madonie: promuovere la sostenibilità ambientale con per le nuove generazioni

FIDAPA Petralia Madonie: Promuovere la Sostenibilità Ambientale con un Messaggio per le Nuove Generazioni

La FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) sezione di Petralia Madonie, Presidente Serenella Calascibetta, in collaborazione con il Parco delle Madonie e il Comune di Castellana Sicula, ha realizzato un’importante iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica e, in particolare, le giovani generazioni sul tema della sostenibilità ambientale. Un pannello informativo è stato installato nella villetta Falcone e Borsellino, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza sull’importanza della tutela ambientale e delle buone pratiche legate al ciclo dei rifiuti.

Il sindaco di Castellana Sicula, Franco Calderaro, ha espresso soddisfazione per la scelta del comune come sede di questa iniziativa simbolica e significativa. “Siamo contenti che Castellana Sicula, da anni impegnata nella salvaguardia dell’ambiente e nella gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, sia stata individuata per questa importante installazione,” ha dichiarato.

Anche Salvatore Caltagirone, commissario dell’Ente Parco delle Madonie, ha sottolineato il valore educativo e sociale del progetto. Nel suo intervento, ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento delle istituzioni scolastiche locali, come l’Istituto Comprensivo Castellana Polizzi Alimena, che si distingue da anni per le sue attività di sensibilizzazione ambientale. “Cura e rispetto delle persone e dell’ambiente sono condizioni imprescindibili per una società futura migliore e consapevole,” ha affermato Caltagirone, plaudendo all’impegno della FIDAPA e delle altre realtà coinvolte.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di educazione e responsabilizzazione verso un futuro sostenibile, dimostrando come la sinergia tra associazioni, istituzioni locali e comunità possa generare un impatto positivo e duraturo sul territorio.