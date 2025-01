Torna la Targa Florio Classica: aperte le iscrizioni. Ecco come fare

Nel 2025 Torna la Targa Florio Classica: Aperte le Iscrizioni per l’Evento più Atteso dell’Anno

La Sicilia si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più prestigiosi del motorismo storico internazionale, la Targa Florio Classica 2025, in programma dal 16 al 19 ottobre. L’evento, decisivo per il Campionato Italiano Grandi Eventi e per il Campionato Italiano Grandi Eventi Regolarità Auto Moderne di ACI Sport, riporterà sulle strade delle Madonie le auto d’epoca e moderne che hanno fatto la storia dell’automobilismo.

Palermo come cuore pulsante dell’evento, accoglierà partecipanti e appassionati per una tre giorni di pura passione automobilistica, in uno scenario suggestivo e unico al mondo. Le iscrizioni per l’edizione 2025 sono già aperte, con i moduli disponibili online sul sito ufficiale dell’evento, www.targa-florio.it.

Un’Edizione da Record Dopo il Successo del 2024

L’edizione 2024 della Targa Florio Classica ha registrato un numero record di partecipanti, superando i 230 iscritti. Nel 2025 si punta a replicare e, se possibile, superare questo successo, grazie al rinnovato entusiasmo del pubblico siciliano e all’appeal internazionale della competizione.

L’evento promette di offrire uno spettacolo unico grazie alle sue quattro categorie, pensate per valorizzare ogni epoca e stile automobilistico:

Targa Florio Classica : dedicata alle vetture prodotte fino al 1977.

: dedicata alle vetture prodotte fino al 1977. Targa Florio Legend : riservata alle auto costruite dal 1978 al 2000.

: riservata alle auto costruite dal 1978 al 2000. Targa Florio Gran Turismo : una categoria che celebra le vetture GT prodotte dal 2001.

: una categoria che celebra le vetture GT prodotte dal 2001. Ferrari Tribute: un omaggio speciale per i possessori di vetture Ferrari, simbolo di eleganza e potenza.

Informazioni e Iscrizioni

Gli appassionati interessati a partecipare possono contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti:

📧 [email protected]

📧 [email protected]

🌐 www.targa-florio.it

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica nel cuore della Sicilia, dove tradizione, passione e bellezza si incontrano per celebrare il mito della Targa Florio. Il 2025 sarà ancora una volta l’anno in cui la storia dell’automobilismo tornerà a scrivere una delle sue pagine più affascinanti.