Informare oggi: i giornalisti raccontano ancora la verità? Incontro con il nostro Direttore

L’informazione nell’era digitale è il tema al centro dell’incontro che si terrà venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 18:00, presso la storica Chiesa di San Nicola di Cefalù. L’incontro, organizzato dall’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo, vedrà come relatore il nostro direttore Mario Macaluso, presidente dell’Associazione, che guiderà una riflessione sul futuro del giornalismo e sulla questione della verità nell’era delle notizie istantanee e delle fake news.

Il titolo dell’evento, “Informare nell’era digitale: i giornalisti raccontano ancora la verità?”, pone una domanda provocatoria che tocca uno dei temi più dibattuti dell’epoca contemporanea: in che misura i giornalisti riescono a mantenere la propria integrità professionale in un mondo sovraffollato di informazioni, molte delle quali prive di fondamento? Durante la conferenza, il nostro Direttore offrirà spunti di riflessione sui nuovi modelli di comunicazione, sulle sfide poste dalle piattaforme digitali e sul ruolo cruciale che i media tradizionali possono ancora giocare nell’assicurare una corretta informazione.

Un incontro aperto a tutti

L’incontro non si limiterà a una conferenza accademica, ma includerà anche un confronto dibattito in cui il pubblico potrà intervenire e condividere le proprie opinioni. Inoltre, durante l’evento sarà presentata brevemente l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo, che si propone di promuovere la cultura e l’arte come strumenti di crescita e unione sociale.

L’invito a partecipare è esteso a tutti, con un’attenzione particolare a docenti, professionisti, pensionati, giovani, studenti universitari, genitori, artisti, operatori culturali, imprenditori, amministratori pubblici, e a chiunque sia appassionato di musica, arte e cultura. Si tratta di un’occasione unica per riflettere insieme sul presente e sul futuro dell’informazione e per costruire insieme una comunità sempre più consapevole e impegnata.

Un momento di crescita collettiva

La giornata si propone come un’importante opportunità per un momento di dialogo e crescita collettiva, in un’epoca in cui l’informazione digitale gioca un ruolo sempre più preponderante nella nostra vita quotidiana. L’evento, infatti, non si limita a discutere delle sfide, ma invita tutti i partecipanti a contribuire attivamente alla creazione di una visione comune, in cui la verità e la cultura possano essere strumenti per costruire insieme una società migliore.

L’ingresso è gratuito, ma la partecipazione attiva sarà fondamentale per arricchire il dibattito e il confronto. Non mancate questo importante appuntamento che si preannuncia essere non solo un’occasione di riflessione, ma anche un momento di crescita condivisa per la comunità di Cefalù e per tutti coloro che desiderano approfondire la questione dell’informazione nell’era digitale.

Informazioni sull’evento: