La Chiesa Madre di Collesano: un tesoro di storia e arte

Nel cuore di Collesano, uno dei luoghi più suggestivi da visitare è sicuramente la Basilica di San Pietro, conosciuta come la Chiesa Madre. Un vero e proprio scrigno di arte e fede, che racconta la storia secolare del paese attraverso le sue architetture, i suoi affreschi e le opere che custodisce gelosamente.

La Storia della Basilica

La costruzione della Basilica di San Pietro iniziò nella seconda metà del Quattrocento, ma fu solo nel 1548 che la chiesa fu consacrata. Sin dai suoi primi anni, la chiesa ha svolto un ruolo centrale nella vita spirituale e culturale di Collesano. L’edificio presenta una pianta basilicale a tre navate, una struttura che invita alla riflessione e alla meditazione. L’imponente scalinata d’accesso, realizzata nel Seicento, offre un primo colpo d’occhio spettacolare, anticipando la bellezza che si nasconde all’interno.

Il prospetto della chiesa, ristrutturato agli inizi del Novecento, è un perfetto esempio di come l’edificio abbia saputo fondere le esigenze moderne con la tradizione architettonica storica. Ma è all’interno che la basilica rivela la sua vera essenza, con una ricca collezione di opere d’arte che spaziano dal Cinquecento al Seicento.

Le Opere d’Arte della Chiesa

Uno dei tesori più importanti custoditi nella Basilica di San Pietro è il ciclo di affreschi, realizzato nel 1624 da Gaspare Vazzano, conosciuto anche come il “Zoppo di Gangi”. Le pareti del presbiterio sono decorate con storie dei santi Pietro e Paolo, narrate con un tratto che affascina per la sua capacità di coinvolgere emotivamente chi osserva. Tra queste opere, una delle più suggestive è il Crocifisso sospeso della navata centrale, dipinto nel 1555. Quest’opera rappresenta un Cristo sofferente sospeso sopra l’altare, con una scena della Resurrezione dipinta nel retro, a simboleggiare la speranza che segue la sofferenza.

La chiesa è anche nota per la sua straordinaria collezione di dipinti su tela e su tavola, nonché per le statue lignee provenienti da altre chiese della zona. Tra queste, spicca l’organo cinquecentesco, rifatto nel Seicento da mastro Antonino La Valle, e il magnifico coro ligneo, opera dell’intagliatore locale Andrea Russo. Un altro elemento di grande valore storico e artistico è il tabernacolo marmoreo, risalente alla fine del Quattrocento, che proviene dalla chiesa di Santa Maria Assunta.

La Cappella del Santissimo Sacramento

Un altro angolo di grande spiritualità e bellezza della basilica è la Cappella del Santissimo Sacramento. Qui, gli stucchi e le statue, realizzate nel 1619 da Giuseppe Li Volsi, adornano il ciborio e le sculture della tribuna, che raffigurano Santa Barbara, Santa Maria Maddalena, Sant’Agata e Santa Cristina. Le ventuno pitture fresche, firmate da Giuseppe Salerno, raccontano la storia dell’Eucaristia, con uno degli affreschi più noti raffigurante l’Ultima Cena. Al di sotto, una pregevole icona del 1555, che ritrae Baldassare Massa, arricchisce ulteriormente l’insieme di opere di grande rilievo.

Il Crocifisso della Provvidenza

Dominando la navata centrale, il Crocifisso della Provvidenza, datato 1555, è uno degli elementi più imponenti della basilica. La struttura lignea di grande impatto, sostenuta da mensoloni e sorretta da figure mitologiche come le arpie, fa parte di un complesso artistico che include anche sculture della Vergine Maria e di San Giovanni Evangelista. Dietro la croce, la Resurrezione di Cristo è rappresentata in un affresco che stupisce per la sua teatralità e profondità.

La Basilica Minore

Nel gennaio del 1983, Papa Giovanni Paolo II ha elevato la Basilica di San Pietro alla dignità di basilica minore, un riconoscimento che testimonia non solo il valore religioso di questo luogo, ma anche la sua importanza storica e artistica. Un luogo che non solo accoglie i fedeli, ma anche i visitatori che giungono da ogni parte per ammirare la bellezza delle sue opere e per immergersi nella spiritualità che emana da ogni angolo.

Conclusioni

La Chiesa Madre di Collesano, con la sua lunga storia, le sue opere d’arte di inestimabile valore e il suo ruolo centrale nella vita della comunità, rappresenta uno dei luoghi più significativi della Sicilia. Visitare la Basilica di San Pietro è un’esperienza che va oltre la semplice osservazione di un monumento: è un viaggio nel cuore della fede, della cultura e della storia di Collesano. Un tesoro che merita di essere conosciuto e apprezzato.