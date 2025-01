Trasferimento degli ambulatori dell’Asp. Ecco dove a Cefalù

L’Asp di Palermo ha informato che sono iniziati i lavori di trasferimento degli ambulatori del Distretto sanitario 33 per lavori legati al Pnrr.

Gli ambulatori di Specialistica medica, l’Uos socio sanitaria, la Medicina di base, il Punto di primo intervento pediatrico, il Centro unico di prenotazione ed il Punto unico di accesso saranno trasferiti presso l’ospedale Giglio di via Aldo Moro 1 a Cefalù.

Gli uffici amministrativi, la direzione del Distretto, l’ufficio Ausili e presidi, l’Anagrafe assistiti, il Protocollo e la Segreteria verranno trasferiti presso l’ex stazione malarica in contrada Salinelle a Lascari.

Il poliambulatorio sarà attivo presso l’attuale sede sino al 24 febbraio e presso l’ospedale Giglio dal 27 gennaio. Il Punto di primo intervento pediatrico inizierà la sua attività nella sede di via Aldo Moro 1 dall’8 febbraio.

Gli altri servizi, che saranno trasferiti presso l’ex stazione malarica in contrada Salinelle a Lascari dal 1 febbraio, saranno attivi dal 3 febbraio.

Informazioni utili per gli utenti: per chi volesse fruire degli spazi liberi per la sosta situati nelle aree più esterne al centro di Cefalù è disponibile, al costo del biglietto e per raggiungere la via Aldo Moro, la linea urbana “C” Spinito-Pietragrossa-Cimitero-Hotel Kalura, di cui si allegano orari e fermate.