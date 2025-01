L’Assemblea Sinodale della Diocesi di Cefalù verso il voto delle Propositiones

Prosegue il cammino dell’Assemblea Sinodale per il XII Sinodo diocesano di Cefalù (PA), avviato nel novembre 2020 per volontà del vescovo, S.E.R. mons. Giuseppe Marciante. Dopo anni di ascolto, riflessione e confronto, i 104 sinodali sono stati chiamati, a partire dall’11 gennaio 2025, a votare il testo delle Propositiones, una tappa fondamentale per definire e concretizzare le nuove linee pastorali.

Un processo condiviso e sinodale

Il documento delle Propositiones, ufficialmente consegnato al vescovo durante lo scambio di auguri natalizi, rappresenta il frutto di un percorso corale che ha coinvolto parrocchie, associazioni, movimenti ecclesiali e fedeli. Un’esperienza di comunione e corresponsabilità che ha caratterizzato ogni fase del Sinodo. Come ha sottolineato mons. Marciante:

“La sinodalità aiuta a vivere nella Chiesa il corretto rapporto tra il servizio dell’autorità all’unità e la partecipazione di tutti. Tuttavia, è necessario un cammino spirituale per acquisire le attitudini necessarie alla sinodalità”.

Il testo in votazione si sviluppa in sezioni che approfondiscono i fondamenti teologici, le linee guida pastorali e le proposte normative. Tra i temi centrali emergono l’importanza di una pastorale integrata, la sinodalità come stile ecclesiale e la valorizzazione delle differenze e dei carismi, sempre in armonia con la missione evangelizzatrice della Chiesa.

Primo appuntamento: Unità Pastorali Sinodali

Durante il primo incontro assembleare, i sinodali hanno discusso e votato la prima parte del testo, dedicata al tema delle Unità Pastorali Sinodali. Sono stati esaminati quarantasei articoli: uno è stato cassato e due modificati su richiesta dell’Assemblea.

Mons. Marciante ha ribadito il ruolo strategico delle Unità Pastorali:

“Dall’esercizio della sinodalità dovranno prendere avvio le Unità Pastorali Sinodali. La loro missione è vivere la progettazione pastorale come arricchimento reciproco e integrazione”.

Il prossimo incontro: Iniziazione Cristiana

Domani, 25 gennaio 2025, l’Assemblea si riunirà nuovamente per discutere e votare la sezione relativa all’Iniziazione Cristiana. Si tratta di un momento cruciale per delineare nuove strategie pastorali capaci di rispondere alle sfide del presente e ai bisogni specifici del territorio.

Un invito alla comunità ecclesiale

Il Sinodo diocesano, nella sua fase conclusiva, rappresenta un invito rivolto a tutta la comunità ecclesiale a proseguire il cammino con apertura e disponibilità. L’obiettivo è costruire una Chiesa sempre più sinodale, inclusiva e missionaria, capace di affrontare con speranza e coraggio le sfide future.