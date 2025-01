Le Alte Madonie puntano sulla lettura: successo per il tavolo programmatico a Petralia Sottana

Si è svolto ieri, presso il Palazzo Municipale di Petralia Sottana, un partecipato tavolo programmatico incentrato sul futuro del Patto intercomunale per la Lettura nelle Alte Madonie, riconosciuto dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) come “Città che legge 2024-2026”. All’incontro hanno preso parte i promotori del Patto, rappresentanti degli otto Comuni aderenti e numerosi operatori coinvolti nel progetto, uniti dall’obiettivo di valorizzare la lettura come strumento di crescita culturale e sociale.

L’importanza della lettura come strumento di coesione

Ad aprire i lavori è stato Salvatore Caltagirone, commissario dell’Ente Parco delle Madonie, che ha sottolineato l’importanza del progetto:

“Le Madonie sono bellezza e natura, ma anche cultura in senso ampio. Il valore del Patto per la Lettura risiede non solo nei suoi risvolti culturali, ma anche nella capacità di favorire la coesione sociale. Stimolando il dibattito intorno al senso della lettura, il Patto sta creando una rete istituzionale trasversale di grande valore”.

L’Ente Parco delle Madonie, firmatario del Patto, ha ribadito il proprio impegno a sostenere le numerose iniziative in programma, che si propongono di integrare cultura, natura e bellezza per stimolare la crescita del territorio.

Un piano di azione per le Madonie

L’incontro, coordinato da Carola Lo Nero per il Patto intercomunale, ha avuto come obiettivo la presentazione di un nuovo piano di azione, pensato per promuovere la lettura come strumento di sviluppo personale e collettivo. Le iniziative programmate mirano a coniugare didattica e riflessione, coinvolgendo tutte le fasce di popolazione e sfruttando le caratteristiche uniche del territorio madonita.

Grazie alla presenza dell’Ente Parco e del Geopark UNESCO, le Madonie si propongono come un palcoscenico naturale ideale per ospitare eventi culturali, unendo il valore paesaggistico e geologico alla programmazione futura.

Un progetto partecipato per il territorio

Il sindaco di Petralia Sottana, Piero Polito, ha sottolineato il carattere inclusivo e partecipativo del progetto:

“Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale di un percorso che dimostra quanto ascolto e visione possano fare la differenza. Ringrazio il collettivo Libri d’Alta Quota, promotore del progetto, il Comune di Gangi capofila e tutti gli enti partecipanti al Patto per la Lettura”.

L’iniziativa conferma come la cultura possa essere il motore di una rinascita territoriale, rafforzando il legame tra le comunità e il loro patrimonio naturale e culturale. Il tavolo di ieri è solo l’inizio di un percorso che promette di valorizzare le Madonie come terra di cultura, natura e bellezza condivisa.