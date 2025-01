Volley Ficarazzi vs Farmacia Vacanti Kepha 2.0: una festa di sport con la squadra di Cefalù capolista in prima divisione di Volley

Prima Divisione M | Girone A | 4ª Giornata

Risultato: Volley Ficarazzi – Farmacia Vacanti Kepha 2.0 — 0-3

Parziali: 17-25, 25-27, 12-25

La capolista Kepha 2.0 si presenta al palazzetto di Ficarazzi, e la qualità della prima della classe. Nonostante la sconfitta, il Volley Ficarazzi ha messo in mostra carattere, gioco convincente e tanta determinazione, specialmente nel secondo set, che è stato una vera battaglia.

Un Match Avvincente: Ficarazzi Cresce Nonostante la Sconfitta

Il primo set si apre in modo promettente per il Ficarazzi, che riesce anche a portarsi in vantaggio. Tuttavia, la maggiore esperienza e praticità degli avversari normanni fa la differenza, permettendo al Kepha di chiudere il set sul 17-25.

Il secondo set è il momento clou della partita: spettacolo puro e DNA vincente dei ragazzi guidati da Franco Comparetto. Difese di grande qualità e ripartenze efficaci mettono in difficoltà la corazzata Kepha. Nonostante il grande sforzo, però, il set si conclude con un amaro 25-27, deciso da dettagli e da una mossa strategica indovinata dell’allenatore avversario. L’ingresso del loro miglior attaccante mancino nella posizione 4 è stato determinante, con rotazioni micidiali che hanno infranto la resistenza del muro e della difesa ficarazzese.

Nel terzo set, il Kepha dimostra tutta la sua superiorità tecnica e tattica, chiudendo il match con un netto 12-25.

L’Arbitraggio e i Protagonisti in Campo

Un plauso va all’arbitraggio impeccabile e autorevole del regionale Carlo Del Signore, che ha condotto la gara con stile ed eleganza, guadagnandosi l’apprezzamento di giocatori e pubblico. Questo aspetto è stato particolarmente rilevante, soprattutto dopo alcune polemiche arbitrali emerse nella recente partita Under 17 contro Don Orione.

Tra i protagonisti in campo, da segnalare la crescita del Ficarazzi, che dimostra di essere sulla strada giusta nonostante la giovane età e alcune ingenuità. Franco Comparetto, direttore tecnico della squadra, ha elogiato i suoi ragazzi per l’impegno e la determinazione, sottolineando che le sconfitte, sebbene dolorose, sono parte di un percorso di crescita. “Non molliamo! Ci proveremo come sempre. Grazie ragazzi!”, affermerà alla fine Franco Comparetto – Direttore Tecnico Volley Città di Ficarazzi.



Volley Ficarazzi: 1 Seminara; 2 Lo Piparo; 4 La Susa; 5 Di Miceli; 6 Capizzi (I° L.) 7 Sorce; 9 Di Maria; 12 Barone; 15 Campanella; 19 Sparacino (K); 24 Pecoraro; 32 Liuzza; 34 Spallina; 37 Tomasino (II°L.); All. Comparetto

Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0: 1 Brocato; 3 Piro; 6 Purpura; 11 Maranto; 13 Trobia; 14 Collesano; 15 Ilardo; 16 Torregrossa; 21 Mannarà; 25 Battaglia; 28 Gugliuzza; 44 Grisanti; 47 Papa; All. Brusca.



Arbitro Carlo Del Signore