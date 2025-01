Rally di Monte-Carlo 2025: Ogier domina la prima tappa. Si sta correndo al seconda tappa

Rally di Monte-Carlo 2025: Ogier domina la prima tappa, Neuville in difficoltà

La prima tappa del Rally di Monte-Carlo 2025, tappa inaugurale del Campionato del Mondo WRC, si è conclusa oggi con la nona prova speciale, la La Bréole-Selonnet 2 di 18,31 chilometri. Il grande protagonista della giornata è stato Sébastien Ogier, che ha consolidato la sua posizione al vertice della classifica generale, dimostrando ancora una volta il suo talento e la perfetta sintonia con la Toyota Yaris del team Toyota Gazoo Racing.

Ogier al comando

Il pilota francese di Gap ha chiuso la PS9 con un vantaggio di 2”8 su Adrien Fourmaux, che si sta rivelando una sorpresa in questo rally. Fourmaux, al debutto sulla Hyundai i20 N Rally1, ha impressionato conquistando un’ottima seconda posizione nella prova speciale e mantenendo il terzo posto nella classifica generale. Elfyn Evans, compagno di squadra di Ogier, ha chiuso al terzo posto nella prova speciale, accumulando un ritardo di 5”8 dal leader e vedendo aumentare il distacco nella classifica generale.

Classifica provvisoria: sorprese e conferme

Kalle Rovampera, due volte campione del mondo e tornato in attività dopo una stagione 2024 part-time, si è piazzato al quarto posto, dimostrando solidità al volante della sua Toyota. Seguono Ott Tänak, che ha vissuto una giornata complicata, e Grégoire Munster, sesto con la Ford Puma del team M-Sport. Katsuta e Pajari completano la top ten, con quest’ultimo al debutto assoluto a Monte-Carlo su una vettura Rally1.

Le difficoltà di Neuville

Giornata da dimenticare per il campione del mondo in carica Thierry Neuville, che ha vissuto un venerdì segnato da due uscite di pista. Entrambi gli incidenti sono avvenuti nello stesso tratto di percorso, con il secondo causato dalla distruzione del battistrada del pneumatico anteriore sinistro. Il belga, punta di diamante della Hyundai, si trova relegato in nona posizione, lontano dai vertici della classifica.

La seconda tappa in arrivo

Con la nona speciale si chiude la prima tappa del Rally di Monte-Carlo 2025. La seconda tappa ha preso il via questa mattina con la PS10, la La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire 1, vinta da Munster che ha preceduto Ogier. POi nella PS 11 vittoria di Tanak.

Sono 6 le PS in programma oggi.

Riuscirà Ogier a mantenere il comando? E Neuville saprà recuperare terreno? Il Rally di Monte-Carlo promette ancora spettacolo e colpi di scena.



Così dopo la prima tappa

Pos. Pilote / Co-pilote Vettura # Tempo differenza 1 Sébastien OGIER

Vincent LANDAIS Toyota GR Yaris Rally1 17 01:27:0.6 +00:00:00 2 Elfyn EVANS

Scott MARTIN Toyota GR Yaris Rally1 33 01:27:13.2 +00:00:12.6 3 Adrien FOURMAUX

Alexandre CORIA Hyundai i20 N Rally1 16 01:27:14.8 +00:00:14.2 4 Kalle ROVANPERÄ

Jonne HALTTUNEN Toyota GR Yaris Rally1 69 01:27:39.1 +00:00:38.5 5 Ott TÄNAK

Martin JÄRVEOJA Hyundai i20 N Rally1 8 01:27:47.9 +00:00:47.3 6 Takamoto KATSUTA

Aaron JOHNSTON Toyota GR Yaris Rally1 18 01:28:38.3 +00:01:37.7 7 Sami PAJARI

Marko SALMINEN Toyota GR Yaris Rally1 5 01:30:33.5 +00:03:32.9 8 Thierry NEUVILLE

Martijn WYDAEGHE Hyundai i20 N Rally1 1 01:30:59.2 +00:03:58.6 9 Yohan ROSSEL

Arnaud DUNAND Citroen C3 22 01:32:4.6 +00:05:4 10 Nikolay GRYAZIN

Konstantin ALEKSANDROV Skoda Fabia RS 21 01:32:26 +00:05:25.4