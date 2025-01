Alla Zannella Basket il derby nel campionato di Divisione regionale 1

Queste le partite giocate ieri sera in attesa delle gare di oggi.

Multimedica Basket Erice vs. A.S.D. Pallacanestro Barcellona (67-75)

La partita tra Multimedica Basket Erice e Pallacanestro Barcellona ha visto gli ospiti prevalere con un risultato di 75-67. Barcellona si conferma una squadra solida, sfruttando il talento offensivo e la capacità di chiudere le partite nei momenti decisivi. Nonostante il punteggio ravvicinato per gran parte del match, la difesa di Barcellona ha alzato il livello nell’ultimo quarto, limitando i tentativi di rimonta di Erice.



Pol. Dil. Virtus Trapani vs. Patti Basket (85-75)

Virtus Trapani continua la sua marcia trionfale mantenendo il primo posto in classifica, portando il bilancio stagionale a 9 vittorie e 1 sola sconfitta. Contro Patti Basket, Virtus ha messo in mostra la sua superiorità offensiva segnando ben 85 punti. Patti ha cercato di restare in partita, ma i problemi difensivi si sono rivelati determinanti nel risultato finale.



Basket Cefalù 1972 vs. ASD Zannella Basket (79-87)

Derby di alto livello tra Cefalù e Zannella Basket, con quest’ultima che ha strappato una vittoria fondamentale in trasferta. La partita è stata equilibrata fino agli ultimi minuti, quando Zannella ha trovato un break decisivo con alcune giocate difensive e un’ottima circolazione offensiva.

Momenti chiave: I rimbalzi offensivi di Zannella e il controllo del ritmo di gioco hanno fatto la differenza. Cefalù, pur rimanendo seconda in classifica, manca l’opportunità di avvicinarsi alla vetta.



Preview: Green Basket 99 vs. Panormus C.F.G. (28/01/25)

Il match tra Green Basket 99 e Panormus, previsto per il 28 gennaio, rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre di guadagnare punti preziosi in classifica. Green Basket, attualmente settima, cercherà di approfittare del fattore campo, mentre Panormus, sesta in classifica, ha bisogno di una vittoria per restare in corsa per le posizioni alte.

Chiave tattica: L’efficienza difensiva sarà decisiva, considerando che entrambe le squadre faticano a mantenere alta l’intensità sui 40 minuti.

Questa la classifica in attesa dalla gara da disputare