La Kepha si impone su Bagheria: vittoria importante per la salvezza in Serie D femminile

Colpo grosso della Kepha Cefalù che, nella decima giornata del campionato di Serie D femminile – Girone A, supera per 3-1 la quarta forza del campionato, il Bagheria, ribaltando ogni pronostico. Una vittoria sofferta, ma dal peso specifico enorme, che rilancia la squadra cefaludese in ottica salvezza, portandola a quota 13 punti e lasciandosi alle spalle ben cinque squadre.



Così in campo

Jignle Kepha: 2 Cinà, 3 Palumbo, 5 Collerà, 6 Cirincione, 9 Di Cristina, 10 Gallo, 11 Failla, 12 Tosi, 27 Bianca, 15 Guercio (L), 18 Costagliola, 14 Gerone. All. Sabatino

Bagheria: 14 Del Prete, 4 Miosi, 28 Prestigiacomo, 8 Gurrado, 10 Incandela, 12 Tantillo, 13 Gagliardo, 17 D’Amico, 25 Lupo, 27 Citrano, 36 Ariano. All. Letizia Martorana

Arbitro: Carlo Del Signore

Una prestazione da grandi

Alla vigilia, il Bagheria partiva con i favori del pronostico, forte della sua posizione in classifica e della presenza di due ex, Miosi e Tantillo, che in passato avevano vestito la maglia della Kepha. Ma il campo ha raccontato tutta un’altra storia: le padrone di casa hanno sfoderato una prestazione maiuscola, giocando con autorità e mantenendo il controllo del match per larghi tratti.

Dopo aver vinto i primi due set con relativa tranquillità, la Kepha ha avuto l’opportunità di chiudere la partita già nel terzo. Tuttavia, la tensione e un ritorno di fiamma delle ospiti hanno permesso al Bagheria di riaprire momentaneamente la gara, vincendo il set.

Il quarto set decisivo

Il quarto set è stato l’epilogo di una gara combattuta. La Kepha è partita forte, mettendo subito in chiaro le sue intenzioni. Tuttavia, sul finale, il Bagheria ha provato con orgoglio a rientrare in partita, ma le padrone di casa, spinte dal pubblico di Cefalù, hanno trovato la forza di chiudere il match, portando a casa un 3-1 che vale oro.

Le protagoniste del match

Tra le fila della Kepha, brillano le prestazioni delle veterane Bianca, Gerone e Di Cristina, che hanno dato solidità e carattere alla squadra nei momenti chiave. Ottimo anche il contributo delle giovani promesse Cinà, Collerà e Tosi, mentre il libero Guercio ha offerto sicurezza in difesa, dimostrandosi un punto di riferimento per il team.

Dall’altra parte, applausi per le ex Miosi e Tantillo, che hanno dimostrato di essere ancora protagoniste in campo, nonostante il risultato non sia stato dalla loro parte.

SERIE D FEMMINILE – Girone A

ASD VOLLEY SPORT ALCAMO – A.C.D.S. CAPACENSE 1 – 3 15-25, 25-19, 11-25, 20-25

VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO – MEDTRADE VOLLEY PALERMO 1 – 3 26-24, 12-25, 23-25, 13-25

PALERMO MONDELLO VOLLEY – ASD PRIMULA 3 – 2 17-25, 21-25, 25-20, 25-7, 15-10

APD CEGAP G. S. PALLAVOLO 2000 – A.S.D. 3 – 0 25-19, 26-24, 25-21

COM.FER. PALERMO – POMARALVA 0 – 3 18-25, 11-25, 17-25

JINGLE KEPHA 2.0 – US. VOLLEY BAGHERIA 3 – 1 25-14, 25-22, 27-29, 25-21

Classifica

MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA 32

2 POMARALVA 31

3 A.C.D.S. CAPACENSE 25

4 PALERMO MONDELLO VOLLEY 25

5 US. VOLLEY BAGHERIA 20

6 ASD PRIMULA 17

7 APD CEGAP 15

8 JINGLE KEPHA 2.0 13

9 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 9

10 ASD VOLLEY SPORT ALCAMO 8

11 MEDTRADE VOLLEY PALERMO 8

12 COM.FER. PALERMO 7 1

13 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 6