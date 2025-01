Settimana intensa per la Kepha Volley di Cefalù: 7 gare in programma

La settimana si preannuncia ricca di emozioni per le squadre della Kepha Volley di Cefalù, impegnate in ben sette appuntamenti sportivi che promettono spettacolo e agonismo. Ecco il calendario completo degli incontri:

Mercoledì 29 gennaio

Si parte con un doppio appuntamento casalingo:

Le ragazze dell’ Under 14 Femminile del Progetto IISS J. Del Duca scenderanno in campo per difendere i colori della Kepha Volley.

del Progetto IISS J. Del Duca scenderanno in campo per difendere i colori della Kepha Volley. A seguire, toccherà ai ragazzi dell’Under 19 Maschile, anch’essi impegnati in casa in un match da non perdere.

Giovedì 30 gennaio

Le protagoniste saranno le giovani atlete dell’Under 16 Femminile, che affronteranno in trasferta la ACDS Capacense Volley. Un test importante per misurare il loro livello di preparazione.

Venerdì 31 gennaio

La tensione salirà alle stelle per la Farmacia Vacanti Kepha 2.0, guidata da coach Brusca. I ragazzi saranno impegnati nella semifinale del Trofeo V. Renda – Coppa Palermo, in gara secca contro l’Hobby Volley. Il match, in programma alle ore 20:00, metterà in palio l’accesso alla finale del torneo.

Sabato 1 febbraio

Un’altra giornata cruciale per due delle nostre squadre:

L’ Under 16 Femminile tornerà in campo in trasferta per un altro importante incontro.

tornerà in campo in trasferta per un altro importante incontro. La Serie D Femminile sarà impegnata nell’ultima giornata del girone di andata, anch’essa lontano dalle mura amiche.

Domenica 2 febbraio

La settimana si concluderà in grande stile con un incontro che promette spettacolo. Le ragazze della Seconda Divisione Femminile ospiteranno in casa la capolista del loro girone. Un match entusiasmante, dove la Kepha Volley cercherà di sorprendere il pubblico e portare a casa un risultato importante.

Forza Kepha Volley!

L’entusiasmo è alle stelle per i numerosi impegni delle nostre squadre. Non resta che sostenere i colori della Kepha Volley in questa intensa settimana di sport e passione.