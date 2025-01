Gratteri: Il Consiglio Comunale dice no alla trasformazione del campo sportivo in area sosta camper

A Gratteri, il Consiglio Comunale ha respinto l’emendamento che prevedeva la trasformazione del campo sportivo di calcio in un’area di sosta attrezzata per camper, finanziata con fondi europei del PNRR. Il tema, già ampiamente discusso durante la precedente seduta, è stato riproposto come primo punto all’ordine del giorno dal presidente del Consiglio, Angelo Curcio, per essere votato.

Il voto negativo, tuttavia, non esclude la possibilità futura di realizzare l’area di sosta per camper. Come sottolineato dal vicesindaco Antonella Porcello, sarà necessario presentare un progetto di variante al ministero competente per ottenere l’approvazione.

Approvato il nuovo regolamento per la Protezione Civile

Nel corso della seduta, è stato approvato il nuovo regolamento per la Protezione Civile, illustrato dal dott. Arcangelo Santoro. Questo regolamento aggiorna il precedente e introduce la possibilità di coinvolgere i minorenni a partire dai 16 anni, che potranno essere impiegati esclusivamente in attività consentite dalle normative.

L’obiettivo principale è incrementare il numero di volontari a supporto delle attività della Protezione Civile, rendendo il servizio più capillare ed efficiente sul territorio.

Novità per il regolamento della biblioteca comunale

Un ulteriore punto approvato dal Consiglio Comunale riguarda il nuovo regolamento per la biblioteca, aggiornato per adeguarlo alle normative italiane ed europee. In futuro, quando le risorse lo permetteranno, sarà indetto un concorso per assumere un responsabile qualificato, in possesso di titoli accademici specifici, alla direzione della struttura.

Il regolamento prevede inoltre l’istituzione di un Consiglio di Biblioteca e il coinvolgimento di volontari per supportare le attività, oltre al personale regolarmente assegnato dall’Amministrazione Comunale.

Questi aggiornamenti segnano un passo avanti nella gestione del territorio e dei servizi comunali, sottolineando l’impegno del Consiglio comunale nel rispondere alle esigenze della comunità.